El Orfeón Donostiarra actuará este sábado en el frontón de Zaldibar en el 150 aniversario de Bitor Garitaonandia

SAN SEBASTIÁN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra ofrecerá este próximo sábado un concierto en el frontón de Zaldibar a las 19.30 horas, en una actuación que combinará repertorio coral internacional, obras emblemáticas de la música vasca y composiciones de gran arraigo popular. La actuación se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del escritor, músico y euskaltzale Bitor Garitaonandia.

Desde la agrupación musical han señalado que este concierto constituye "una nueva oportunidad para acercar la sonoridad y versatilidad de la formación donostiarra a distintos públicos del territorio, en este caso, de Bizkaia".

El programa reunirá una selección diversa de piezas que e incluirá un 'medley' de varios autores, así como obras entre las que están 'Amazing Grace' (John Newton), 'Edelweiss' (R. Rodgers y O. Hammerstein), 'Hallelujah' (Leonard Cohen), 'Moon River' (Henry Mancini), 'Imagine' (John Lennon) o 'Puente sobre aguas turbulentas' (Simon & Garfunkel).

Junto a ellas, el público podrá escuchar otras vinculadas a la "tradición y sensibilidad" musical vasca como 'Maite' (Pablo Sorozábal), Baldorba (Benito Lertxundi), 'Txoria txori' (J. A. Arze / Mikel Laboa, con arreglo de J. Ituarte), 'Lau teilatu' (Juan Carlos Pérez), 'Aurtxoa seaskan' (Gabriel Olaizola), 'Xalbadorren heriotzean' (Xabier Lete) o 'Jaialdia' (Iñaki Urkizu).

El concierto contará con la participación de Nerea Alberdi, Lucía García y Uxue Eceiza y con el acompañamiento al piano de Borja Rubiños. La dirección musical estará a cargo de José Antonio Sainz Alfaro, en un programa que pretende "aunar rigor técnico, expresividad y cercanía con el público".