El Orfeón Donostiarra y la Filarmónica de La Scala cerrarán el domingo la 87 Quincena Musical de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra clausurará este domingo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián junto a la Filarmónica de La Scala, bajo la dirección de Riccardo Chailly, la 87 edición de la Quincena Musical de San Sebastián.

El coro intervendrá en la segunda parte del programa para interpretar el 'Stabat Mater' y el 'Te Deum', dos de las 'Cuatro piezas sacras' de Giuseppe Verdi.

El programa se completará con la obertura de 'La forza del destino', también de Verdi, y la 'Sinfonía n.o 4' de Piotr Ilich Chaikovski. La actuación supone para el Orfeón un nuevo encuentro con Riccardo Chailly, con quien mantiene una relación artística que se prolonga desde hace décadas.

Óscar Rodríguez, responsable de la preparación del Orfeón para este programa, ha destacado, en un comunicado, "la dimensión artística de la cita".

"Para nosotros es un auténtico privilegio participar en la clausura de la Quincena Musical y hacerlo junto a una formación como la Orquesta Filarmónica de La Scala de Milán y bajo la dirección de Riccardo Chailly", ha señalado.

Además, ha subrayado que las 'Cuatro piezas sacras' de Verdi constituyen "un repertorio de enorme riqueza y exigencia para el coro" y ha sido "un placer" trabajar en la preparación del 'Stabat Mater' y el 'Te Deum'.