El Orfeón Donostiarra ofrecerá un concierto en la celebración del 50 aniversario del Santuario de Torreciudad

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón Donostiarra ofrecerá este sábado un concierto en la celebración del 50 aniversario del Santuario de Torreciudad en la localidad oscense de Secastilla. Será la segunda vez en que la agrupación coral actúa en este espacio.

La cita tendrá lugar a las siete de la tarde. Será la segunda ocasión en la que la formación actúe en este espacio, puesto que también participó en el 25 aniversario del templo el 8 de julio del 2000.

El repertorio del concierto, diseñado por el maestro José Antonio Sainz Alfaro, recorre distintas épocas y estilos, desde la música sacra tradicional hasta guiños contemporáneos. El concierto se abrirá con 'Aita Gurea', del compositor vasco Francisco Madina, en la voz de la soprano Mariana Ponochevna, para dar paso al recogimiento de 'Nigra sum', de Pau Casals, y al emotivo 'Ave María' de Javier Busto.

También se escuchará el 'Salmo 43' de Mendelssohn o fragmentos del 'Requiem' de Brahms, junto al 'Pie Iesu' de Andrew Lloyd Webber, interpretado por las sopranos Irene del Molino y Lide Villar.

Asimismo, el Orfeón interpretará dos obras de Gabriel Fauré 'Cantique' e 'In Paradisum', así como 'Va pensiero' de Giuseppe Verdi y el 'Hallelujah' de Leonard Cohen. El recorrido se completará con el 'Ave Verum' de Karl Jenkins, con las solistas Lucía Boned y Lucía García, y culminará con el imponente 'Aleluya' del 'Mesías' de Haendel, una de las piezas más vibrantes y universales del repertorio coral. Como propina, la formación interpretará el 'Ave de Torreciudad'.

La entrada será gratuita, pero requiere inscribirse previamente en la página web de Torreciudad. Al día siguiente, el domingo 21 de septiembre, el Orfeón Donostiarra volverá a participar en los actos conmemorativos del Santuario, esta vez en la misa que se celebrará a mediodía.

Durante la liturgia, la formación intervendrá en varios momentos con piezas como el 'Gloria' de la cantata 140 de Juan Sebastián Bach, la 'Salve, Madre de Torreciudad' compuesta por Miguel Aranzabal y Gerardo Rifón, el 'Coral BWV 325' de Bach, el 'Ave Verum' de Karl Jenkins y, para la salida, el 'Aleluya' de Haendel. En ambas citas participará Gerardo Rifón al órgano y la dirección correrá a cargo de José Antonio Sainz Alfaro.