Orona prevé construir una nueva planta en Hernani (Gipuzkoa) tras una inversión final de 60 millones

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Orona prevé construir en la localidad guipuzcoana de Hernani una nueva planta tras haber comprado una parcela de titularidad pública de 60.000 m2, en el entorno de Galarreta. Con una inversión final de 60 millones de euros, la compañía tiene la previsión de crear 150 nuevos empleos.

El director general de Orona, Oier Lizarazu, ha realizado este anuncio acompañado de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi.

Según ha explicado Lizarazu, Orona "ha tenido la oportunidad de formalizar un acuerdo de compraventa de suelo estratégico situado en Hernani, que le permitirá rediseñar y adaptar las infraestructuras industriales futuras".

Tras mostrar su agradecimiento por el apoyo recibido por parte de las instituciones en este proceso, ha estimado que a la culminación del proyecto "se generarán 150 nuevos empleos y se materializará una inversión de 60 millones de euros".

Por su parte, Jauregi ha mostrado la "enorme satisfacción" del Gobierno Vasco por "haber sido desde hace años partícipes del desarrollo de Orona en Hernani" y ha destacado que hoy lo siguen siendo con "la incorporación del espacio necesario para ayudar en su crecimiento estratégico para continuar siendo parte del proyecto de éxito de Orona a nivel mundial".

Orona es líder del sector de la movilidad vertical a nivel estatal, quinto en Europa, décimo en el mundo, y prevé alcanzar en 2030 unas ventas de 1.500 millones y una plantilla de 8.000 trabajadores.

(Habrá ampliación)