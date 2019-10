Ortuzar aboga por el indulto y las progresiones de grado para los condenados del 'procés'

Actualizado 15/10/2019 11:47:54 CET

Dice que el soberanismo catalán debe abordar una reflexión serena sobre el camino "adecuado" a seguir para que "su aspiración nacional" sea posible

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha abogado por la aplicación del indulto y las progresiones de grado a los condenados por el 'procés' porque "no eximen" de cumplir la pena. Además, ha destacado que el soberanismo catalán debe abordar una reflexión "serena" sobre el camino "más adecuado" a seguir para que "su aspiración nacional" sea posible, aunque ahora "está muy impactado" por la sentencia.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que la resolución judicial no le ha sorprendido porque "ha habido tantas filtraciones, se han dado tantas pistas a lo largo de este tiempo" y se le ha hecho "tal marcaje y automarcaje al tribunal y al poder judicial", que la única duda que quedaba era "de cuánto iba a ser la condena". "Nosotros queríamos que no hubiera condena", ha añadido.

A su juicio, "más allá de lo que pueda parecer a unos o a otros, lo que se hizo en Cataluña, la raíz es política, y la solución tiene que ser política", no recurrir a los tribunales.

El líder jeltzale ha lamentado que los tribunales hayan optado por llevar los hechos al ámbito del orden público, "que elevaba las penas sí o sí", por lo que, al menos, "secesión iba a caer como delito". Según ha apuntado, si se llega a conducir el caso por el tipo delictivo de la desobediencia, las penas habrían sido menores.

Además, ha señalado que "hay muchas dudas" de que los hechos probados "sean suficientemente sólidos porque la instrucción ha sido un poco deficitaria, por decirlo en términos suaves". "Nosotros venimos denunciando, criticando y lamentándonos desde hace tiempo de un efecto perverso doble que hay en este momento en el Estado español: por un lado, la politización de la justicia y, por otro, la judicialización de la política", ha manifestado.

En su opinión, de ahí "surge un efecto perverso que no trae nada bueno porque es muy difícil separar política y justicia". En todo caso, cree que la sentencia hay que estudiarla en profundidad porque "podría tener consecuencias peligrosas, no ya para la defensa de ideas independentistas, sino para el ejercicio de algo tan básico en una democracia como es el derecho de manifestación o de libre opinión", ha indicado.

Andoni Ortuzar cree que en la resolución judicial "se deja patente que las actividades que hubo en la calle pueden ser tomadas como actos secesionistas". Ante ello, ha defendido que el derecho de manifestación "es algo básico en la democracia y es delicado que una sentencia aborde esa cuestión, como lo hace la sentencia".

En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las que reclamó el cumplimiento "íntegro" de la sentencia del TS y pidió al independentismo poner fin al enfrentamiento, Ortuzar ha considerado que "está en su papel", más cuando dentro de un mes hay unas elecciones generales y "viendo cómo han salido los otros partidos con los que compite". "Ha tenido una posición política mitad institucional y mitad preelectoral", ha indicado.

El presidente del EBB ha señalado que el cumplimiento íntegro de las condenas "no quiere decir que no se pueda progresar de grado, que no pueda haber algunas medidas, mal llamadas beneficios penitenciarios, porque están establecido en el propio Código Penal y algunos en la Constitución". Además, ha recordado los indultos, "que no eximen de la pena, pero son medidas de gracia que están en la Ley".

"Yo veía ayer a un montón de líderes políticos españoles llenándoseles la boca con que la Ley es la Ley y cae duramente sobre la cabeza de todos, y el que la hace la paga, pero olvidando o negando la otra parte de la Ley, que establece de en qué situaciones se puede progresar de grado, salir de permiso, en condiciones de semilibertad o, incluso, en libertad condicional, etc. Eso también es la Ley española", ha indicado

A su juicio, con la resolución judicial "no se ha solucionado nada" y ha hecho "una crítica política sobre las consecuencias de la sentencia, que son graves para Cataluña y también para el Estado español". "Nosotros apuntábamos ayer el peligro de la quiebra de la convivencia democrática en el Estado español. ¿A dónde nos lleva esta sentencia?, ¿alguien cree que estamos mejor que antes de ayer?. A la vista está que las calles de Cataluña no, el clima político tampoco", ha subrayado.

Andoni Ortuzar cree que en los comicios la sentencia del 'procés' "va a ser la estrella invitada de la campaña". "De ahí tampoco va a salir nada bueno porque va a haber propuesta cada cual más desaforada y más radicalizada porque, desgraciadamente, la cuestión catalana se ha metido en campaña y supuestamente da votos en el territorio español. En esas condiciones, las cosas no van a ir a mejor", ha remarcado.

En su opinión, "es evidente que hay partidos a lo que no les importa incluso sacrificar su posición en Cataluña, como la sacrificaron en Euskadi, para rentabilizar y utilizar estas cuestiones en el Estado".

SOBERANISMO CATALÁN

El líder jeltzale ha señalado que el mundo soberanista catalán está ahora "muy impactado por la sentencia y, seguramente, la coyuntura del día a día no les ha dejado o no les permite levantar un poco la cabeza, mirar un poco más allá y hacer una reflexión mucho más serena sobre cuál es el camino más adecuado para Cataluña y su aspiración nacional".

Tampoco cree que "la coyuntura en Madrid lo favorezca" y tiene la sensación de que "todavía va a haber un tiempo de tribulaciones en el mundo político catalán hasta que puedan tener serenidad y tranquilidad suficiente para establecer una hoja de ruta nueva que lleve a Cataluña por una senda de progreso hacia esa reivindicación nacional, con visos de ser posible".

Ortuzar ha apuntado que en las situaciones "difíciles es más necesario que nunca el diálogo". "De todo lo malo, y esta sentencia es muy mala, hay que sacar algo bueno. Creo que se debe abrir una nueva etapa política en Cataluña y de Cataluña con el Estado para buscar una solución democrática, acordada, pacífica a un problema nacional, que es un problema político", ha insistido.

A su entender, la posición que mantienen los diferentes partidos es "muy artificial y duda "muchísimo que eso se traduzca en votos" porque las posiciones son "conocidas y, a veces, impostadas". En este sentido, ha advertido de que hay mucho "postureo" con el tema catalán.

"A Rivera le quitas el nombre de Cataluña y de Euskadi, y todo lo demás es intercambiable, sirve para todos. Siempre habla de privilegios, de agravios, de la necesidad de la unidad o de España. Es un discurso vacío, poco creíble y artificial", ha remarcado.

En todo caso, cree que las diferentes formaciones recurrirán en campaña a la cuestión catalana "y eso no va a ayudar ni a un debate sereno ni tampoco a un análisis equilibrado ".

TRAS EL 10N

El presidente del PNV ha considerado que Sánchez cometería "un grave error político", si después del 10N se olvidase de la mayoría que le llevó a La Moncloa y consumase un acercamiento a PP y Ciudadanos. En esta línea, ha puesto en duda que los populares o Cs ayuden al secretario general del PSOE a gobernar.

"Una cosa es que le pongan la trampa, el señuelo, le echen el anzuelo de una investidura barata, pero, una vez que uno llega a La Moncloa, luego hay que ir todas las semanas al Congreso y gestionar mayorías de 176 votos para aprobar Presupuestos, leyes, para sacar adelante las reformas", ha avisado.

Por ello, se ha preguntado si Pedro Sánchez cree que "va a sacar reformas progresistas de la mano del PP o de Ciudadanos". "Yo creo que no, que se metería en una trampa, en la boca del lobo", ha concluido.