Ortuzar advierte al Gobierno Sánchez que PNV se va a pensar "seriamente apoyar este tipo de estado de alarma abusivo"

Dice que no darán otro "cheque en blanco" y la próxima vez dejarán en suspenso el estado de alarma, si no se satisfacen sus demandas

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido que Euskadi gestione su propio proceso de desescalada y ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que su partido se va a pensar "seriamente apoyar este tipo de estado de alarma", que ha calificado de "abusivo". En este sentido, ha afirmado que no darán otro "cheque en blanco" y la próxima vez dejarán en suspenso el estado de alarma, si no se satisfacen sus demandas.

En una entrevista realizada a través de la cuenta de Instagram de EGI, las juventudes jeltzales, recogida por Europa Press, Ortuzar ha apuntado que deben ser el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y ayuntamientos, los que determinen "qué es más apropiado" para Euskadi para avanzar en el desconfinamiento por el covid-19.

"Es muy difícil pensar que alguien vaya a acertar desde Madrid, desde Atotxa, donde está el Ministerio de Sanidad, en lo que hay que hacer en Lekeitio, por ejemplo", ha añadido.

Por ello, ha preguntado para qué existe "un Estado descentralizado y un Gobierno tan singular como el vasco". En esta línea, ha recordado que ha sido Osakidetza la que ha gestionado la sanidad en Euskadi durante los últimos 25 años. "Aquí el Ministerio no ha hecho nada, no sabe la realidad sociosanitaria de Euskadi. Sabe los datos que le damos", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que "lo lógico" es que se gestione Euskadi "cómo salir de esto". "Nosotros no nos negamos a que haya unos criterios comunes, a que haya vigilancia, aunque es verdad que podemos caer en la tentación de una guerra de quién sale muy rápido y quién dice que está mejor que el otro", ha remarcado.

A su juicio, sería "estúpido entrar en una competencia de quién desescala más rápido". "Pero somos mayores de edad, sabemos lo que tenemos entre manos, conocemos la realidad mejor que nadie porque estamos sobre el terreno y lo lógico es que nosotros gestionemos la desescalada", ha precisado.

El líder jeltzale ha asegurado que serán muy "tozudos" con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en este tema. "Ya se lo advierto al Gobierno que nosotros, tal como están las cosas a día de hoy, no nos gusta el decreto. Vamos a presentar enmiendas. Si se aprueban y se aceptan, nosotros mantendremos el apoyo, pero, si no, nos vamos a repensar seriamente apoyar este tipo de estado de alarma", ha aseverado.

Tras reconocer que esta es una situación "difícil de gestionar", ha subrayado que en otros países "hay más certezas, un poquito más de

información y menos improvisación". "En casi todos los sitios hay una mayor corresponsabiidad y cobergobernabilidad", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha apuntado que, desde el principio, han dicho que se confundía "mando unificado con mando único" y "entendemos que haya la necesidad de mantener una unificación de criterios, de políticas y de medidas a tomar". No obstante, cree que "no parece tan procedente" que todo lo gestione el Gobierno español, "que está muy lejos y trabaja en competencias que no han sido suyas desde hace décadas" porque están en manos de las comunidades autónomas.

Ortuzar ha indicado que el plan de desescalada anunciado por Sánchez tiene cosas que ellos habían reclamado, como que se vuelva a la normalidad paulatinamente, "pero está muy indefinido" en lo que se refiere a los plazos y criterios. "Nosotros vamos a pelear porque la Comunidad Autónoma de Euskadi sea tratada como una unidad", ha añadido.

AUSENCIA DE REPARTO EN LA GESTIÓN

Asimismo, ha lamentado "la ausencia total de reparto de gestión, de corresponsabilidad en la gestión de estas medidas". En esta línea, ha criticado que se haya recuperado el papel de "las provincias", cuando ahora la "unidad lógica de gestión es la comunidad autónoma".

Andoni Ortuzar ha subrayado que, tanto Cataluña como Euskadi, defienden su autogobierno "frente a un estado de alarma abusivo, como el que se esta dando".

Preguntado por si la gestión del Ejecutivo del Estado en esta crisis del coronavirus va hacer que aumenten los independentistas, ha respondido que a él no le gusta que "la gente se haga independentista o soberanista" porque "hay otros malos enfrente".

En este sentido, ha explicado que él siempre ha pensado y pensará que "Euskadi es una nación y tiene que ser dueña de su destino". "Pero es verdad que habrá mucha gente a la que se le abrirá los ojos", ha indicado.

Sin querer caer en "alarmismos", ha considerado que el estado de alarma, "tal como está concebido, recupera para el Estado un montón de competencias que antes eran nuestras". "Es verdad que es temporal, pero es una realidad que se podía haber hecho de otra manera", ha dicho, para poner como ejemplo a Alemania.

"Sin rasgarnos las vestiduras, pero la verdad es la verdad y, en estos momentos, una parte de nuestro autogobierno lo tenemos compartido, derivado o desplazado a Madrid", ha manifestado.

EL APOYO DEL PNV

El presidente del EBB ha señalado que el PNV ha sido el partido "más responsable" del arco parlamentario en Madrid y en Euskadi. "Y vamos a seguir siéndolo, pero ya advirtió el otro día Aitor Esteban en el Congreso que era la última vez que dábamos un cheque en blanco y el próximo decreto, si no da satisfacción a nuestras demandas, dejaremos en suspenso el apoyo al estado de alarma", ha reiterado, para solicitar también que los indicadores de la desescalada sean "claros y objetivos".

Por último, ha apostado por tomar las medidas en Euskadi para volver a la anterior normalidad. En este sentido, ha señalado que habrá que invertir mucho en servicios públicos "de calidad".