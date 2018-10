PNV no "comulgará con ruedas de molino" con "todo lo pactado" con Podemos en Presupuestos

Actualizado 24/10/2018 14:07:54 CET

Insiste en que no negociarán si Sánchez no cumple los compromisos, algo que "no está haciendo", y apunta a una prórroga "aseadita y cómoda"

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que el PNV no "comulgará con ruedas de molino" con "todo lo pactado" por el Gobierno del PSOE con Podemos en su acuerdo presupuestario, y ha pedido a Pablo Iglesias que "module" sus peticiones. Además, ha insistido en que su partido no negociará las cuentas si Pedro Sánchez no cumple los compromisos adquiridos, algo que "no está haciendo", y ha apuntado que él tampoco se "ofuscaría" en buscar un acuerdo "a toda costa" porque es posible una prórroga "aseadita y bastante cómoda" de los PGE de 2018.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que "está complicada" la aprobación de los Presupuestos, y ha recordado que hay un acuerdo entre Podemos y el Gobierno, "que va más allá" de las cuentas, con "contenidos que son más de un pacto de legislatura que de unos Presupuestos". "Es un acuerdo en el han querido marcar una impronta de izquierdas que probablemente haga difícil la negociación con otros grupos, con nosotros o con los catalanes", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que su partido no lo va a poner "difícil" porque son "bastante razonables y pragmáticos a la hora de negociar los Presupuestos", y ha reiterado que "no sería ningún drama que hubiera una prórroga presupuestaria".

En este sentido, ha reiterado la afirmación que hizo el otro día, "en tono de broma", sobre que "no hay nada más parecido a unos Presupuestos de derechas que unos Presupuestos de izquierdas". "Una parte de seriedad ya tiene", ha manifestado.

Andoni Ortuzar se ha referido, de esta manera, al hecho de que, "en realidad, el 95% de unos Presupuestos es dinero cautivo que, gobierne quien gobierne, lo tiene que dedicar, o bien a gastos a servicios públicos, etc, que ya están asumidos, o bien a compromisos adquiridos plurianualmente en ejercicios anteriores".

"Por tanto, lo que te queda para hacer política y para marcarte una senda de izquierdas o una senda de derechas es ese 5%. Por tanto, yo no me ofuscaría en buscar un acuerdo a toda costa de Presupuestos y que eso fuera la condición 'sine qua non' para seguir o no seguir la legislatura", ha apuntado.

Andoni Ortuzar ha dicho que a los jeltzales les gusta que "las cosas lleguen a su fin cuando toca y la legislatura toca en el año 2020", si se puede llegar, "dentro de unas condiciones de dignidad política y de correcta gestión".

LA "SOBREACTUACIÓN" IGLESIAS

En cuanto a la ronda de contactos emprendida por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha hablado de los PGE con el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras, y con el expresident Carles Puigdemont, ha considerado que "está sobreactuando un poquito".

"Yo la veo con satisfacción, porque, si me preguntan hace tres años cómo vería yo a Pablo Iglesias en una aproximación a Ajuria Enea, seguramente yo diría: 'Pues vendrá con una pancarta a denunciar no sé qué'. El otro día pisó moqueta, parece que le empieza a gustar pisar moqueta, y creo que es buena la normalización de las relaciones políticas. Luego, la realidad y el día a día, te lleva a marcar las diferencias, pero es bueno que los políticos hablen entre sí", ha insistido.

En su opinión, éste es el 'abc' de la democracia y no le debería "extrañar a nadie que él hiciera esa 'tournée'". "Otra cosa es la eficacia de sus reuniones", ha apuntado.

Asimismo, se ha dirigido al líder de Podemos para decirle que, si es partidario de conservar "el bloque" de los que apoyaron la moción de censura, "lo primero que tiene que hacer es a 'aggiornar' sus posiciones también porque no puede ser que todos los consensos se hagan en base a lo que él piensa".

En esta línea, ha aludido a las declaraciones realizadas por alguna dirigente de la formación morada en las que aseguraba que su acuerdo presupuestario con el PSOE era "intocable". "Entonces, ¿qué tengo que hacer yo?, ¿comulgar con ruedas de molino todo lo que han pactado con Podemos, cuando hay cosas en ese acuerdo que no nos gustan porque creemos que son malas para la economía del Estado español?", ha preguntado.

Por ello, considera que lo primero que tiene que hacer Iglesias es "aplicarse el cuento, y moderar y modular sus peticiones", lo mismo que hacen "los demás". "Yo soy de un partido nacionalista vasca, todo el mundo sabe cuál es nuestra ideología, pero yo no le voy a poner al señor Sánchez como condición para pactar unos Presupuestos que acepte a pies juntillas el plan de nuevo autogobierno que nosotros hemos puesto sobre la mesa, que ya sé que no lo comparte", ha apuntado.