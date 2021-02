Ortuzar dice que el 'caso Larrion' muestra "la realidad de Bildu: consejos vendo que para mí no tengo"

Afirma que lo que ve entre Sánchez e Iglesias no le gusta "para nada" y que el PNV va al Congreso "sin saber muy bien qué tiene que apoyar"

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la actitud de EH Bildu en relación a la dimisión de su portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrion, --que está siendo investigada por la Ertzaintza por un supuesto caso de usurpación de identidad a otra persona--, ha dejado "al descubierto" la realidad de la coalición abertzale: "consejos vendo, que para mí no tengo, y veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el propio".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha aludido así a la dimisión el pasado lunes de Larrion como portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, tras declarar ante la Ertzaintza. Posteriormente, esta reconoció que abrió una cuenta corriente con la tarjeta de "una compañera" con el fin de ingresar en la misma "algún dinero" en el caso de que lo necesitara "en un momento de apuro".

El dirigente jeltzale ha reprochado a EH Bildu su "silencio" sobre este asunto. "No quiero ser ni maniqueo ni malo con ellos, de la misma manera o justamente caer en lo que ellos nos hacen a los demás, pero cuando tú te pasas la vida dando lecciones de ética y de moral a todos los demás, haces de guardián de las esencias y cuando a cualquiera de nuestros cargos públicos les pasa cualquier cosa, les hacen juicio sumarísimo, pues cuando te toca a ti, ¡qué menos que explicar lo que ha pasado!", ha manifestado.

En este sentido, ha reclamado a la coalición liderada por Arnaldo Otegi que explique "cómo ha tomado la decisión, cómo se ha producido todo" y que ofrezca "un poquito de transparencia". "Probablemente los demás lo que vamos a hacer es darlo por bueno y se acabó. Es un asunto personal, un error, etcétera", ha añadido.

En esta línea, ha insistido en que "cuando te pasas la vida pidiendo cuentas a los demás y, luego, cuando te toca a ti, no das cuenta de nada, pues queda al descubierto la realidad de Bildu: consejos vendo que para mí no tengo y veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el propio".

POLÍTICA EN MADRID

Por otra parte, preguntado por las diferencias públicas entre los socios de Gobierno liderados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el dirigente del PNV ha afirmado que lo que ve ahora en Madrid no le gusta "para nada", y ha recordado que este pasado miércoles les "pegaba un toque" a ambos, porque parece que partidos como el PNV son "los únicos" que parece que están sometidos a ser "responsables".

"Ves a los dos socios de gobierno a la gresca y nosotros tenemos que ir cada jueves, cada miércoles, al Congreso de los Diputados, sin saber muy bien qué tenemos que apoyar, qué vamos a votar, qué va a salir y aquello no es un ejercicio nada edificante de política", ha manifestado.

En su opinión, la política en Euskadi y en Navarra discurre por unos parámetros "mucho más razonables, de mayor cultura democrática y también de cultura de coalición".

"Probablemente la necesidad nos ha hecho hacerlo así y en Euskadi llevamos con gobiernos de coalición desde el año 86-87 hasta hoy, y en Navarra también, pues cuando ha habido los gobiernos más duraderos, han sido gobiernos de coalición. Yo creo que eso nos hace ser mucho más cautos, nos hace ser mucho menos tributarios de las políticas de comunicación", ha explicado.

"Yo no sé si somos el referente la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, pero desde luego creo que es mucho más sana nuestra forma de entender la política que la de Madrid", ha concluido.