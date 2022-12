Ortuzar niega que la sanidad pública esté "por los suelos" como "quieren dar a entender" algunos partidos y sindicatos

Denuncia que hay fuerzas sindicales "empeñadas en cargarse y hacer descarrilar" el acuerdo político sobre la Ley vasca de Educación

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho que "no es verdad" que la sanidad pública vasca esté "por los suelos" como "quieren dar a entender" algunos partidos políticos y organizaciones sindicales, y ha emplazado al "diálogo" para solucionar el conflicto en la OSI Donostialdea.

En una entrevista a Onda Vasca se ha referido, de esta forma, a la crisis generada en la OSI Donostialdea tras el cese y posterior dimisión del equipo directivo de esta OSI.

Tras asegurar que tras escuchar ayer las declaraciones del Lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre este asunto se quedó "bastante más tranquilo" porque "explicó muy bien y con mucha pedagogía cuál es la posición del Gobierno", así como "qué cosas están sucediendo", ha advertido que "en río revuelto, siempre hay gente que quiere hacer ganancia de pescadores", pero "hay cosas que son muy claras y que hay que dejarlas en evidencia".

En ese sentido, ha indicado que "se está hablando de la falta de inversión en Osakidetza o de los supuestos deseos de privatización", pero "nada más lejos de la realidad y de la verdad". Así, ha apuntado que los datos que ayer dio el Lehendakari "demuestran justo lo contrario" porque "en menos de diez años hemos pasado de gastar 1.500 euros por persona a 2.300, una subida del nivel prácticamente del 50%".

Además, tras destacar que Osakidetza siempre ha tenido "la mayor cuantía presupuestaria", ha señalado que este año "es ya, con diferencia, la mayor de la historia".

Ortuzar ha asegurado que "no ha habido ningún servicio que se haya ni tan siquiera subcontratado, no privatizado, no es verdad". Tras mostrar su respeto por las reivindicaciones y la defensa de los derechos de las personas y de los colectivos de la sanidad, ha remarcado que "otra cosa es que esos derechos colectivos o personales sean lo mejor para el global, que es lo que pasa en el tema del Hospital Donostia".

Y otra cosa, ha añadido, es que no deje de criticar a partidos políticos o a organizaciones sindicales que "al calor de ese problema" que se ha suscitado en la OSI Donostialdea "quieran darnos la sensación de que la sanidad vasca está por los suelos", porque "no es verdad" y es "criticar a los sanitarios".

Además, ha preguntado si alguien piensa que es la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "quien gestiona las listas de espera o quien anda en los quirófanos". "Pues no, son los propios sanitarios y lo hacen muy bien", ha asegurado.

"Lo que no puede ser -ha advertido-, es que haya un aprovechamiento indebido de partidos y de sindicatos para criticar políticamente y metiendo a la gente miedo o incertidumbre sobre la calidad de nuestra sanidad, que sigue siendo referencial en todo el Estado y en el ámbito europeo, también".

Andoni Ortuzar ha insistido en que ayer el Lehendakari "daba una docena de datos que no admiten contestación", aunque ha reconocido que "hay tensiones y problemas, que nos falta personal y que hay que bajar la temporalidad", pero ha destacado que "ayer la consejera y el Lehendakari ofrecían diálogo".

Según ha defendido, "la clave es el diálogo", por lo que ha emplazado a "hablar" ante "un problema y unas reivindicaciones personales o grupales que hay". "Luego -ha añadido- hay una política general a la que hay que atender y el gobierno se debe a los 2 millones de habitantes de este país, tiene que mirar por lo mejor para ellos y es lo que está haciendo".

En esa línea, ha instado a "conectar y compatibilizar esos intereses de toda la población y esa mejor planificación de la sanidad con los intereses de los diferentes colectivos, pero a través del diálogo no a través de la pancarta". "Estamos empezando a tener, probablemente porque vivimos en un mundo un poco complejo y tensionado, una reacción de colectiva o sindical, que es protesto por si acaso".

EDUCACIÓN

En relación a la jornada de huelga de este miércoles en la educación pública vasca contra la nueva Ley Vasca de Educación, Ortuzar ha censurado que "no hay todavía un texto legal, hay un acuerdo que tiene más del 90% del acuerdo político y hay fuerzas sindicales empeñadas en cargarse ese acuerdo político, criticando una ley que todavía no ha sido presentada".

Además, ha destacado que se trata de una ley que, "a todos los efectos, desde luego desde el punto de vista del PNV, pero también del Partido Socialista, de Bildu y d Podemos, aún con todas sus dudas, sería una ley, si es reflejo del acuerdo que hubo, que daría una estabilidad al mundo educativo vasco para otros 40 años".

Sin embargo, ha lamentado que "hay gente interesada en que esto descarrile". "¿Cómo podemos estar en esta situación? ¿Cómo puede haber un enfrentamiento preventivo contra algo que todavía no se conoce?", se ha preguntado.

En ese sentido, ha señalado que los datos manejados por el Departamento de Educación del seguimiento de la huelga anterior eran "bastante modestos, por no decir malos, para los convocantes", por lo que espera que mañana "suceda eso mismo". "El proceso político que estamos haciendo es modélico. Ojalá todas las cosas de calado de este país se puedan hacer con el nivel de consenso y con el procedimiento tan participativo con el que se ha hecho esto", ha deseado.