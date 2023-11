Ortuzar (PNV) defiende la legitimidad de la mayoría del Congreso para llegar a acuerdos y apoyar la ley de Amnistía

Pide al PP que "vuelva de la calle a las instituciones" y a PSOE valentía para cumplir acuerdos o el Gobierno tendrá "vida dura y corta"



BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido "la legitimidad" de la mayoría del Congreso de los Diputados que respaldará la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, para "llegar a acuerdos y apoyar medidas como la Ley de Amnistía" porque "es la democracia". "¿O es que se nos quiere expulsar de la política?", ha preguntado. Además, ha pedido al PP que "vuelva de la calle a las instituciones", y al PSOE "valentía" para cumplir los acuerdos porque, si no, el Gobierno tendrá "una vida dura y corta".

En una entrevista concedida a Antena3, recogida por Europa Press, Ortuzar ha preguntado si las formaciones políticas que han firmado con el PSOE "son partidos democráticos, representan a la voluntad popular, o son partidos bajo sospecha".

"A nosotros nos ampara la misma legitimidad que a los electos del PP o a los electos del PSOE. Es que o somos o no somos. Si estamos y somos, podremos hacer política, ¿no?. ¿O es que se nos quiere expulsar de la política?", ha censurado.

En este sentido, ha reivindicado que también ellos representan "una forma de ver las cosas, el sentimiento, los anhelos y las propuestas de mucha gente". "Y tenemos la capacidad y la legitimidad para hacer acuerdos, para apoyar medidas como la de la amnistía, para hacer una revisión crítica y autocrítica del pasado, porque si hiciéramos todos una autocrítica de qué sucedió en los años del procés y desde el 9-N hasta hoy, quizá sería más fácil entender por qué hace falta esta amnistía", ha manifestado.

Para el líder jeltzale, "hubo un exceso de judicialización, una negación de la política por todos los lados, cada uno luego podrá tener las impresiones de quién empezó primero, quién fue el más culpable", pero considera que "hay que repartir culpas y, sobre todo, ayudar a que esas culpas desaparezcan y a poner el contador de la política a cero".

"Lo que nunca debió salir del ámbito político de la negociación, del diálogo político, ahora hay que volver a llevarlo a ese ámbito, y creo, modestamente, honestamente, habrá gente que no le gustará, pero la amnistía es un buen instrumento para ello", ha añadido.

PROTESTAS

Andoni Ortuzar ha asegurado que acepta "la legitimidad de las protestas y también que haya gente que se sienta incómoda o atacada por una medida de este estilo". "Pero en el Congreso de los Diputados vamos a ser más los que estamos a favor de la amnistía que los que están en contra, y eso es la democracia. La democracia es que se intenta hacer un acuerdo y, cuando alcanzan mayorías suficientes, se plasma en el Boletín Oficial y se acabó", ha subrayado.

A su juicio, el PP "está desplegando una acción política con el tema de la amnistía que está siendo puramente instrumental para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez antes de que nazca". "Creo que el Partido Popular tiene que hacer el viaje inverso al que ha hecho. Ha hecho un viaje de las instituciones a la calle, y lo que tiene que hacer es volver de la calle a las instituciones, a los parlamentos y ahí dar su batalla política", ha manifestado.

También se ha referido a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha expresado su deseo de que haya acuerdos entre el PSOE y el PP. "Yo también digo lo mismo y ojalá los hubiera, aunque nosotros saliéramos perjudicados porque ya nuestro papel no sería tan relevante. Pero es que con este PP es casi imposible acordar nada. Entonces, seamos sensatos todos, no pidamos sensatez al otro y nosotros tengamos la gasolina preparada para hacer más grande el fuego", ha apuntado.

El presidente del EBB opina que "la política española se está instalando en la grandilocuencia y en solemnizar cosas que no son ciertas". "La justicia, el estamento judicial en España, creo que tiene que hacer autocrítica también, porque hay una politización evidente de la justicia. Ha habido jueces que han querido utilizar su cargo y su posición para determinar los itinerarios de la política del Estado Español, y eso también es invadir y ir contra la separación de poderes", ha advertido.

"NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL"

Por ello, ha insistido en que "todo el mundo tiene que mirar y revisar su pasado reciente porque, si lo hicieran, seguramente habría cosas que han hecho que no debieran de hacer". "Ojalá una vez que haya una investidura y Gobierno, las aguas de la normalización democrática e institucional vuelvan a su cauce, porque eso es lo importante", ha indicado.

En su opinión, "la separación de poderes es que cada uno haga lo que tiene que hacer en su ámbito". "Y cuando hay colisión, el poder legislativo es el que se debe imponer, porque es el que emana de la voluntad popular. En todos los regímenes democráticos es así", ha defendido.

Por ello, ha reclamado que "se respeten todos los poderes y entre poderes", pero que "las cosas vayan hacia delante, porque da la sensación de que algunos quieren una foto fija y paralizar la situación política en este momento".

"Me da igual que sea saliendo a la calle con manifestaciones, con recursos desesperados, con enjuiciamientos, con instrucciones judiciales sorpresivas. Da la sensación de que hay gente que quiere parar un proceso que, guste o no guste, es democrático", ha resaltado.

LA FIRMA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Preguntado por qué el PNV no ha suscrito la proposición de Ley de Amnistía, que finalmente se ha registrado en el Congreso con la única firma del PSOE, Andoni Ortuzar ha asegurado que ellos ofrecieron estamparla "desde el minuto uno".

"Y si hiciera falta, la pondríamos hoy mismo en la primera hoja del proyecto. Pero los dimes y diretes que hay en la política catalana influyen en todo esto, y al manifestar ERC sus reservas, no tenía mucho sentido que plantáramos nuestra firma allí partidos que no somos catalanes, y un partido catalán no estuviera representado en ella", ha manifestado.

A su entender, en ese momento, el PSOE "asumió la representación y registrar la ley por su cuenta, pero sabiendo que cuenta con el apoyo de todos los socios, de todos los partidos" que van a votar que sí a la investidura.

LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

También se ha referido al traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, comprometida en el acuerdo PNV-PSOE, y ha afirmado que, si el ministro José Luis Escrivá se opone, "está diciendo es que el Estatuto de Autonomía de Gernika no se puede cumplir", y se trata de "una ley orgánica básica del bloque de constitucionalidad".

En esta línea, ha destacado que la disposición transitoria quinta del texto estatutario establece "con total rotundidad" que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social será de la Comunidad Autónoma Vasca.

"¿Qué duda puede haber en este asunto?. Sabemos que es un tema que tiene sus complicaciones y sus aristas, pero negociando todo es posible. Y, desde luego, nosotros no vamos a renunciar a esa competencia", ha manifestado.

Además, ha recordado que esta competencia estaba en el listado a transferir a Euskadi que planteó y suscribió el propio Gobierno de Pedro Sánchez, "en el que está el ministro Escrivá".

"Yo entiendo que, con la presión mediática, con esta sensación y esta presión de la derecha tan importante que parece que se vende España o se rompe España, y volvemos otra vez a las dos Españas y todas esas cosas que siempre se utilizan en este tipo de situaciones, el PSOE o algunos de sus ministros estén preocupados por la imagen que se pueda proyectar", ha dicho.

En todo caso, les ha emplazado a ser "valientes y asumir los compromisos que han firmado". "Porque, si ellos no asumen esos compromisos, nosotros tampoco vamos a asumir los nuestros, y este Gobierno tendría una vida dura y corta si no hay cumplimiento de los acuerdos", ha concluido.