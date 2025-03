Ortuzar se va convencido de que Pradales y Esteban cooperarán "denonadamente" para que Euskadi avance y el PNV la lidere

Asegura que deja la presidencia por propia voluntad y confía en que el PNV mantenga "las cotas de poder y liderazgo altísimas" que ha logrado

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este miércoles que deja el liderazgo de la formación "por voluntad propia", y se ha mostrado convencido de que el Lehendakari, Imanol Pradales, y su sustituto, Aitor Esteban, colaborarán "denonadamente" para que Euskadi "siga yendo adelante" y que el partido jeltzale "sea el líder de este movimiento que avance hacia una Euskadi más libre, más próspera y más justa".

Además, confía en que el PNV continúe manteniendo en el futuro las "cotas de poder y de responsabilidad política y de liderazgo del país altísimas" que ha logrado durante los 12 años que él ha estado al frente de la Ejecutiva nacional y los cinco anteriores en la de Bizkaia. En los últimos días de su tercer mandato como líder del partido, Ortuzar ha asegurado que "no hay que perpetuarse en los sillones, salvo que sea lo mejor".

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un desayuno informativo en Bilbao al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, Ortuzar ha señalado que deja su cargo "con la satisfacción del deber cumplido".

A punto de expirar su tercer mandato como presidente del EBB, ya que el próximo domingo le relevará Aitor Esteban tras ser proclamado en la IX Asamblea General de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar ha recordado que hace 17 años entró a presidir el BBB, para cinco años después pasar a liderar el EBB, cuando se vivía "una situación complicada para el país", con la crisis económica de 2008 "que hizo tanto daño" a Euskadi, "con una crisis política, con ETA pegando tiros y con un país con más nubarrones que claros".

"Y me voy con un país mucho mejor, un partido, el mío, que comparativamente ha crecido, y ha tenido durante estos años unas cotas de poder y de responsabilidad política y de liderazgo del país altísimas, que espero y confío en que así va a seguir siéndolo, porque creo que es bueno para el PNV al que he dedicado mi vida pero, sobre todo, creo que va a ser bueno para el país que Euskadi que Euskadi esté en buenas manos, las del Lehendakari (Imanol Pradales)", ha añadido.

El todavía presidente del EBB se ha mostrado convencido de que Pradales y Esteban "van a trabajar denodadamente para que Euskadi siga yendo adelante, y que el PNV sea el líder de este movimiento de avanzar hacia una Euskadi más libre, más próspera y más justa". "Es lo que yo he intentado a lo largo de estos 17 años, que Euskadi fuera mejor", ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, Ortuzar ha aseverado que "ha salido" de la presidencia de la formación jeltzale "por propia voluntad". "No me han 'salido'. Ya sé que no es buen castellano, pero no me han 'salido'. Yo tomé una decisión, era muy complicado, en mi forma de pensar, ir a un cuarto mandato, salvo que no hubiera más alternativa", ha remarcado.

EVITAR LA CONFRONTACIÓN, AUNQUE FUERA "PACÍFICA"

Tras ver que había alternativa en la persona de Aitor Esteban, ha precisado que su "cabeza no admitía ir a un cuarto mandato en una confrontación, aunque fuera pacífica, partidista, política y hacer a la gente tomar partido".

"No sé, si hubiera sido el segundo mandato, pues a lo mejor sí, pero para el cuarto mandato, yo creo que no hay que perpetuarse en los sillones, salvo que sea lo mejor. Pero, si hay otras alternativas, siempre la otra alternativa es mejor", ha concluido.