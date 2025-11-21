Osakidetza atendió en 2024 a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, casi seis al día, un 3,2% más que en 2023

Archivo - Consulta de enfermería en el Ambulatorio Antiguo - IREKIA - Archivo

VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza atendió en 2024 a 2.121 mujeres víctimas de violencia de género, una media de casi seis casos diarios y un 3,2% más que el año anterior. Del total, 374 fueron víctimas de agresión sexual, y cuatro de cada diez eran menores de edad, lo que supone un incremento "notable" respecto a las 268 agresiones sexuales registradas en 2023, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El Departamento de Salud ha avanzado además los datos provisionales de 2025, con 299 mujeres víctimas de agresión sexual atendidas entre enero y septiembre.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha mostrado la adhesión de su departamento a la campaña interinstitucional impulsada por Emakunde, bajo el lema "No es sólo tu problema", que incide en que la violencia contra las mujeres es un problema social y colectivo, e insta a la ciudadanía a generar red y apoyo comunitario para evitar su normalización.

Martínez ha agradecido además la labor de los equipos de Osakidetza, destacando la importancia de la detección temprana, dado que el sistema sanitario es "puerta de entrada" para un alto número de casos.

Salud ha subrayado la relevancia de la estrategia sanitaria en materia de información y formación. En la última década, 21.549 profesionales han recibido capacitación específica en violencia de género a través de más de 400 acciones formativas.

Osakidetza dispone asimismo de diferentes protocolos y guías de actuación para la prevención, detección precoz e intervención en casos de violencia de género y agresiones sexuales, así como para la atención a hijas e hijos víctimas y a mujeres mayores de 14 años.

Según los datos de 2024, Osakidetza atendió a 1.202 mujeres en Bizkaia (un 1,7% menos que en 2023), 599 en Gipuzkoa (+16,7%) y 320 en Araba (+0,3%). Por niveles asistenciales, 1.041 casos se detectaron en Urgencias, 1.003 en Atención Primaria y 77 en Atención Hospitalaria.

Un total de 374 de esos casos fueron agresiones sexuales, frente a las 268 registradas en 2023. Además, 4 de cada 10 víctimas de esas agresiones sexuales fueran menores, ha detallado el Departamento.

"Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria, institucional y comunitaria frente a la violencia machista", ha indicado el Departamento de Salud.