Osakidetza centra en mujeres de 40 a 70 años su campaña contra el tabaquismo al ser a quienes más cuesta dejar el hábito

Guillermo Herrero y Sonia González - EUROPA PRESS

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha puesto el foco en las mujeres de 40 a 70 años su nueva campaña específica en contra del tabaquismo, colectivo al que quiere dirigir una mirada específica puesto que entre ellas el consumo diario ha pasado del 3,8% en 2004 al 15% en 2023 y porque es a quienes más les cuesta abandonar el hábito.

Para dar a conocer los detalles de la campaña, titulada "¡Tú puedes! Si quieres dejar de fumar, te ayudamos", han comparecido el director de Salud Pública y Adicciones, Guillermo Herrero, y la enfermera de salud comunitaria de Osakidetza, Sonia González, quienes han puesto el acento en "la necesidad de adaptar las políticas públicas a las diferencias de género en el consumo".

Según han explicado, con el lema elegido, "se busca trasladar a estas mujeres que pueden dejarlo, animándolas a sacar toda esa fuerza que tienen para abandonarlo y sentir la liberación de no depender del tabaco".

Herrero ha detallado que la campaña de sensibilización se centra en este colectivo de mujeres de mediana edad "porque acuden con menos frecuencia a iniciar tratamiento para dejar de fumar que los hombres de la misma edad".

Por otro lado, ambos han recalcado que "el consumo de tabaco es perjudicial en todas sus modalidades, y que no existe una modalidad de consumo segura ni un nivel seguro de exposición al tabaco, al humo y a los aerosoles. Tanto las sustancias que contienen como las que emiten son tóxicas y pueden generar graves problemas de salud".

En su intervención, Herrero ha destacado que Euskadi ha logrado avances importantes en la lucha contra el tabaquismo en las últimas décadas, ya que la última Encuesta sobre Adicciones de Euskadi sitúa en la tasa más baja, 19,7%, la población de entre 15 y 74 años que fumaba a diario".

Sin embargo, ha añadido, "detrás de esta evolución positiva se esconde una realidad más compleja", ya que el descenso del consumo no es homogéneo según sexo y edad y, mientras en los varones "la caída es generalizada en todos los grupos de edad, en las mujeres de mediana edad, no se observa dicha evolución".

De esta forma, el grupo de mujeres de 55 a 74 años "preocupa" porque el consumo diario ha pasado del 3,8% en 2004 al 15% en 2023, algo que ha atribuido a que, "históricamente, las mujeres mayores no fumaban y ahora están entrando cada vez más mujeres fumadoras en este grupo de edad".

En este punto ha incidido en que, a esa realidad social, hay que añadir que acuden con menor frecuencia al tratamiento para dejarlo, lo que, a juicio, evidencia que "el tabaquismo no responde únicamente a una dependencia física, sino también a factores emocionales, sociales y culturales".

En el caso de las mujeres, ha explicado la enfermera Sonia González, "estos elementos adquieren un peso específico porque el consumo está más vinculado al estrés, la carga de cuidados y la gestión emocional; y se produce en contextos más privados y solitarios, lejos del consumo social más típico en hombres" ha enumerado.

En este punto, han advertido de que "las consecuencias del tabaquismo en mujeres se están manifestando ahora con más intensidad, debido a que se incorporaron más tarde que los hombres al hábito de fumar".

De hecho, la mortalidad atribuible al tabaco en mujeres ha aumentado un 98% entre 2001 y 2020, mientras que en hombres ha descendido un 29%, un cambio, que "refleja una transición epidemiológica clara: lo que durante décadas fue un problema mayoritariamente masculino se está convirtiendo también en un reto clave en la salud de las mujeres".

ADOLESCENTES Y VAPEADORES

Entre la población adolescente de 14 a 18 años, el consumo de tabaco ha bajado dos puntos de 2023 a 2025, del 20% al 18% y en una proporción similar entre chicos y chicas.

Este descenso, sin embargo, se vio empañado por el aumento del uso de vapers, que pasó del 13% al 20% entre 2023 y 2025, un dato que, según ha señalado Herrero, "es previsible que siga aumentando y factible que los y las más jóvenes se vean atraídos por los nuevos productos".

En la actualidad, y tras la irrupción en el mercado de los vapers, el Departamento de Salud y Osakidetza advierte ahora de la proliferación de un nuevo producto relacionado con el tabaco, las bolsitas de nicotina (Nicotine pouches).

Herrero ha detallado que se trata de bolsitas que se consumen manteniéndolas dentro de la boca y que, si son de alta dosificación, dan lugar a mayores concentraciones de nicotina en sangre que los cigarrillos normales.

"Estas bolsitas poseen efectos cardiovasculares bien definidos y en mujeres embarazadas puede incrementar el riesgo de muerte fetal" ha advertido Herrero, quien ha remarcado que, "frente a la idea de que estos productos son inocuos, el Departamento de Salud y Osakidetza insisten en que no existe un consumo seguro de nicotina".

RED ESPACIOS LIBRES DE HUMO

Por otro lado, la Red de Espacios Libres de Humo impulsada por el Departamento ha pasado de contar con 144 espacios en 2022 a disponer de 767 en la actualidad, repartidos en 70 municipios de Euskadi y frente a los 41 de hace cuatro años. Los más comunes son las playas, plazas, entornos de parques infantiles, entornos de centros escolares, de centros de salud o marquesinas.

El Departamento de Salud y los ayuntamientos de Euskadi también inciden en el entorno educativo, poniendo el foco en la prevención desde edades tempranas. El programa Kerik Gabeko Gazteak, destinado a evitar el inicio en el consumo, trabaja con alumnado de 6º de Primaria y 1º- 2º de Secundaria y ha contado en el curso 2025-2026 con la participación de 3.709 estudiantes de 44 centros educativos de Euskadi.

RED ASISTENCIAL

Por otro lado, el objetivo de Osakidetza de plantear una lucha integral contra el tabaquismo a través de sus organizaciones incluye el último balance anual de la red asistencial vasca, a la que en 2025 han acudido 11.503 personas en busca de apoyo profesional para dejar de fumar.

Si bien la atención individual presencial sigue siendo la opción mayoritaria (superando las 5.300 consultas en atención primaria), la cesación grupal va ganando peso en los últimos 3 años.

El balance constata que se ha registrado un repunte del 12% entre los hombres que optan por esta modalidad, mientras que entre las mujeres se mantiene. Aunque la mayoría de las personas que acuden a los tratamientos se concentran en el grupo de edad de 45 a 65 años, cada vez se atiende a más pacientes de menor edad, de manera que se han duplicado los inicios de tratamiento entre los 25 y 45 años.

También sirve de ayuda el apoyo farmacológico (vareniclina y citisiniclina), financiado por el sistema público. El compromiso de las organizaciones sanitarias vascas con la prevención del tabaquismo sigue obteniendo el respaldo internacional. Actualmente, 14 organizaciones de Osakidetza forman parte de la Red Vasca de Organizaciones Sanitarias Libres de Humo.

El próximo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el acento en desenmascarar a las industrias del tabaco y la nicotina que diseñan sus productos para atrapar a los y las jóvenes en un ciclo de adicción.