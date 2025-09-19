Un total de 169 plazas han sido las ofertadas en este proceso selectivo

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza culminará este mes la adjudicación de las plazas de la OPE de Difícil Cobertura de Atención Primaria, para poder "garantizar la mayor estabilidad posible en aquellos centros de salud y consultorios donde es más difícil cubrir las plazas de profesionales médicos" y ofrecer a la población "una mayor cobertura asistencial en todas las zonas de Euskadi, independientemente de si se reside en un núcleo urbano o en una zona rural".

En un comunicado, ha informado este viernes que el proceso selectivo ha ofertado un total de 169 plazas, de las que 130 corresponden a la categoría de Medicina de Familia, 21 a Pediatría, 12 a Psiquiatría extrahospitalaria y 6 a Psiquiatría Infantil Extrahospitalaria.

A falta de que se publique la adjudicación de la categoría de Psiquiatría, el resto de las plazas han sido ya adjudicadas -salvo dos de Psiquiatría Infantil que han quedado vacantes-, por lo que a lo largo de este mes se está procediendo ya a la toma de posesión e incorporación de los profesionales a sus nuevos puestos de trabajo.

Por territorios, en Bizkaia se han ofertado 100 plazas, 35 en Gipuzkoa y 34 en Álava. El número de plazas convocadas en cada territorio responde al criterio del número de plazas previamente detectadas y catalogadas como de "difícil cobertura", por parte de cada una de las OSIs y conforme a las características de lo que define una "plaza de difícil cobertura".

La contratación de puestos específicos de difícil cobertura resulta "una de las grandes prioridades" del Departamento de Salud y de Osakidetza para la presente legislatura, quien ha explicado que se consideran plazas de difícil cobertura, principalmente, las que corresponden a jornadas de trabajo de tardes en centros de salud de núcleos urbanos, PACs; así como puestos de trabajo en consultorios de las zonas rurales más alejadas.

Además, ha destacado que los profesionales médicos que se incorporen a estos puestos de trabajo considerados como de difícil cobertura, así como a todos los demás puestos análogos (tardes, PAC, consultorios), "recibirán incentivos como medida, para tratar de garantizar su permanencia en dichos puestos".

ESTABILIZACIÓN

Osakidetza ha señalado que la OPE de Difícil Cobertura de Atención Primaria es otro de los principales procesos selectivos que concluye este año, junto con la OPE de Estabilización/20-21-22, la "más multitudinaria de la historia del Servicio Vasco de Salud", con un total de 7.642 puestos de trabajo ofertados.

Todo ello con el objetivo de lograr "una plantilla los más estable posible y proporcionar a la ciudadanía una atención de calidad". En estos momentos, la OPE de Estabilización/20-21-22 se encuentra finalizada, aunque en proceso de re-adjudicación de aquellas plazas que, habiendo sido adjudicadas, no se incorporaron los profesionales.

Además, ha destacado que, a finales de este año, el Departamento de Salud y Osakidetza tienen como objetivo convocar una nueva OPE ordinaria, la correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, con más de 4.000 plazas disponibles.

Los exámenes se realizarán durante el año 2026 y se aplicará el nuevo modelo de OPE, cuyas bases se están negociando en la Mesa Sectorial, y que tiene como propósito "agilizar los procesos de selección y provisión de Osakidetza".