Osakidetza inicia el primer estudio del Estado para la detección precoz de diabetes 'tipo' 1 en población pediátrica

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un nuevo estudio que convierte a Euskadi en la primera comunidad autónoma del Estado en implantar un proyecto piloto de cribado para la detección precoz de la diabetes 'tipo 1' autoinmune en población pediátrica general.

Esta enfermedad, que suele debutar en niños, niñas y adolescentes, se manifiesta en el 35% de los casos con cetoacidosis diabética, una complicación grave que este estudio busca prevenir, según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La iniciativa, bajo el nombre de 'Screend1a', alcanza a más de 6.000 personas e incluye a población pediátrica general y a familiares de primer grado de personas con diabetes 'tipo 1'. Su objetivo es detectar la enfermedad antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos, lo que permitirá actuar de manera anticipada, mejorar el pronóstico, y facilitar una correcta educación y preparación para familias y pacientes.

El cribado pretende intervenir en una fase temprana, cuando aún se conservan reservas de las células pancreáticas productoras de insulina. Esto podría permitir aplicar nuevas terapias y mejorar notablemente la evolución de la enfermedad.

MEJOR CONTROL GLUCÉMICO

Además, se estima que esta detección anticipada reduciría de forma significativa la necesidad de atención urgente y hospitalizaciones, al evitar un debut clínico grave. También facilitaría un mejor control glucémico desde el primer momento.

El estudio permitirá validar la técnica de cribado y ampliar la población que podría beneficiarse. Asimismo, posibilita el diagnóstico en fases iniciales, "cuando aún existe margen para intervenir con tratamientos que cambien el curso de la enfermedad", según ha explicado Luis Castaño, pediatra endocrinólogo de Osakidetza en el Hospital Universitario Cruces e investigador del estudio.

El trabajo se estructura en dos líneas de actuación. Una de ellas incluye un diseño prospectivo en población pediátrica general, el primero de este tipo en el Estado, que alcanzará a 4.000 niños y niñas de entre 3 y 13 años. La toma de muestras se realiza durante las revisiones pediátricas en centros de salud de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

La segunda línea contempla un enfoque prospectivo y retrospectivo en familiares de primer grado de pacientes con diabetes 'tipo 1', tanto adultos como menores. Esta parte del estudio, con 2.000 participantes previstos, se lleva a cabo en consultas de Endocrinología Pediátrica y Endocrinología y Nutrición, en hospitales de los tres territorios.

Una vez recogidas las conclusiones, Osakidetza valorará la posible escalabilidad de la estrategia, que podría implantarse como nuevo cribado en el sistema sanitario y abrir la puerta a terapias emergentes en fases muy iniciales de la enfermedad.

Screend1a ha sido desarrollado por un equipo de trabajo multidisciplinar que integra a profesionales de medicina, enfermería, biología, bioquímica y otras especialidades y que está liderado por Itxaso Rica, jefa de Sección de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Cruces y miembro del grupo de investigación en genética y control de diabetes y enfermedades endocrinas de Biobizkaia, Instituto de investigación sanitaria del Departamento de Salud.

El estudio se lleva a cabo en coordinación entre atención primaria y hospitalaria, en centros de primer, segundo y tercer nivel, para asegurar una solución "integral y eficiente".