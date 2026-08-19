Osakidetza iniciará en otoño la sustitución del recorte del precinto de medicamentos por procedimientos digitales

El objetivo de la medida es reforzar la seguridad del paciente y mejorar la capacidad de seguimiento de los fármacos - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza iniciará este próximo otoño la sustitución del tradicional recorte del cupón precinto por procedimientos digitales de facturación.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha iniciado una nueva fase del sistema de verificación y trazabilidad de medicamentos en Euskadi, de forma que todas las oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma le remiten de forma sistemática la información contenida en los dispositivos de seguridad de los medicamentos dispensados, a través del código datamatrix de los envases, que contiene información del producto, número de serie, lote y fecha de caducidad.

El objetivo es reforzar la seguridad del paciente y mejorar la capacidad de seguimiento de los fármacos a lo largo de toda la cadena asistencial, según ha explicado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La iniciativa impulsa la utilización del identificador único de cada envase como elemento de control, trazabilidad y futura facturación de las recetas financiadas por el Departamento de Salud.

Durante los últimos meses se ha trabajado con un grupo de farmacias para realizar pruebas y ajustes técnicos. Una vez completada esta fase inicial, todas las farmacias de Euskadi envían la información correspondiente a los dispositivos de seguridad al Departamento de Salud.

La principal ventaja del nuevo modelo de verificación y trazabilidad de medicamentos es que permite disponer de una trazabilidad completa de los medicamentos dispensados. La integración de los datos de dispensación con la información de lote y fecha de caducidad contenida en el identificador único facilita un seguimiento mucho más preciso de cada medicamento.

Gracias a ello, ante cualquier incidencia o alerta relacionada con un lote concreto, el sistema permite conocer de manera rápida dónde, cuándo y a quién se ha dispensado el medicamento afectado, mejorando la capacidad de actuación de las autoridades sanitarias y reforzando la protección de los pacientes.

Asimismo, el nuevo procedimiento contribuye a fortalecer las garantías frente a la falsificación de medicamentos y se alinea con la normativa europea sobre verificación y autenticación de medicamentos de uso humano.

La implementación de este sistema digital de verificación de medicamentos, permitirá el desarrollo de la facturación digital en la totalidad de las oficinas de farmacia vascas. De esta manera, este otoño Euskadi comenzará de forma gradual con la sustitución del tradicional recorte del cupón precinto por procedimientos digitales de facturación este otoño.

De esa forma, se empezará a dejar de utilizar el tradicional cúter que, hasta ahora, usaban las y los farmacéuticos para recortar el cupón precinto, que posteriormente enviaban a la Administración para su reembolso.

Hasta ahora, la facturación de los medicamentos dispensados con receta se apoyaba en el recorte y envío del cupón precinto de los envases. Con el nuevo sistema, este procedimiento manual se sustituirá por la información digital obtenida mediante la lectura del código datamatrix incorporado en los envases de los medicamentos.

El Departamento de Salud ha destacado que la puesta en marcha de este sistema situará a Euskadi "en la vanguardia de la transformación digital de la prestación farmacéutica", permitiendo avanzar hacia procedimientos más eficientes, sostenibles y seguros, tanto para los profesionales farmacéuticos como para la ciudadanía.