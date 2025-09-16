Osakidetza inmunizará hasta marzo a 10.000 bebés contra la bronquiolitis aguda

Un bebé recibe la vacuna contra la bronquiolitis en el centro de salud de Sopelana. - DEPARTAMENTO DE SALUD

La dosis se pondrá a todos los recién nacidos, a bebés prematuros y a niños y niñas de menos de 2 años con alguna enfermedad crónica

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han desplegado esta semana una nueva campaña de vacunación contra la bronquilitis aguda que prevé inminizar en torno a 10.000 niñas y niños a lo largo de toda la campaña, entre septiembre y marzo. La dosis se pondrá a todos los recién nacidos, a bebés prematuros y a menores de 2 años con alguna enfermedad crónica.

Osakidetza, que en la temporada pasada, logró inmunizar a 10.049 niñas y niños contra la bronquiolitis aguda, el 90% de la población diana, con 1.623 bebés en Álava, 5.032 en Bizkaia y 3.394 en Gipuzkoa, ha dado inicio este martes a la nueva campaña de inmunización en el centro de salud de Sopela (Bizkaia).

Tal y como ya se hizo en la temporada pasada, en esta campaña 2025- 2026 se inmunizarán a los grupos con mayor riesgo de padecer bronquilitis aguda grave, que son los bebés recién nacidos, a los que se inmunizará durante toda la campaña (otoño e invierno); bebés menores de 3 meses, a los que se vacunará durante las primeras semanas de la campaña; bebés prematuros de menos de un año; y niños y niñas menores de 2 años con ciertas enfermedades pulmonares, cardiológicas, neurológicas o inmunitarias, a cuyas familias se informará directamente por parte de los especialistas de Pediatría.

El Departamento de Salud ha recordado que la bronquiolitis aguda es una infección respiratoria que afecta principalmente a niños y niñas menores de dos años.

Inicialmente se manifiesta con síntomas similares al del catarro, como mocos, tos o fiebre, y al cabo de unos días pueden aparecer otros síntomas como dificultades a la hora de respirar, pitidos o fatiga que afecta en la toma de leche. Habitualmente se da entre los meses de octubre y marzo, con un pico máximo de incidencia entre noviembre y diciembre.

GRAN EFECTIVIDAD DEL ANTICUERPO

La bronquiolitis es una enfermedad producida por distintos virus, siendo el Virus Respiratorio Sincitual el más relevante. Desde hace algunos años se dispone de herramientas de prevención, entre las cuales se encuentra Nirsevimab, un anticuerpo que se administra por vía intramuscular en una única dosis antes del contacto con el virus, y que puede prevenir la enfermedad y, lo más importante, evitar las formas más graves de la bronquiolitis aguda, ha explicado Salud.

Asimismo, la Consejería ha señalado que los estudios realizados hasta la fecha muestran "una gran efectividad". De hecho, ha destacado, durante el año pasado, en las consultas de Atención Primaria y Servicios de Urgencias de Osakidetza se consiguió inmunizar a más del 90% de la población diana, lo que permitió reducir en un 35% las consultas en Atención Primaria y Urgencias hospitalarias, y en un 50% las hospitalizaciones por esta enfermedad en menores de 2 años, siendo este porcentaje del 65% en el caso de bebés menores de 3 meses.

RUTA DE BRONQUIOLITIS DE OSAKIDETZA

Por otra parte, coincidiendo con el inicio de la campaña, todos los centros de Osakidetza, tanto de Atención Primaria como hospitales, han puesto en marcha de nuevo la Ruta Asistencial Integrada de Bronquiolitis, que reúne las actuaciones a llevar a cabo en pacientes pediátricos con bronquiolitis, con el fin de garantizar las mejores prácticas en prevención, diagnóstico y tratamiento, así como una atención homogénea desde el primer momento.

Además, dentro de esta iniciativa, Osakidetza facilita a las familias información a través de material escrito y audiovisual sobre la enfermedad y su manejo.

Osakidetza recuerda que las medidas básicas para prevenir contagios de bronquiolitis aguda son las mismas que las de cualquier enfermedad respiratoria, es decir, el lavado frecuente de manos, evitar compartir espacios cerrados muy concurridos, la ventilación de interiores, abstenerse de llevar al hijo a la guardería o a la escuela cuando se está enfermo, o evitar visitas a recién nacidos por parte de personas con síntomatología respiratoria como catarros, tos o mucosidad nasal, son importantes para evitar contagios.

En declaraciones a los medios, Isusko Eguren, enfermero del área de Pediatría del centro de Salud de Sopela, que ha recordado que esta vacuna no estaba incluida en el calendario vacunal infaltil hasta hace tres años, ha advertido que la bronquiolitis aguda es un cuadro respiratorio que "puede empezar con un cuadro catarral, con mocos, con tos, puede estar asociada a fiebre también, pero luego, cuando pasan los días, puede ocasionar compromiso respiratorio y dificultades que precisen la hospitalización".

BUENA ACOGIDA

Por ello, aunque la respuesta por parte de la población es "muy buena", van a intentar "captar a todas las familias". Según ha explicado, "siempre hay alguna persona más reticente, pero se les informa de los riesgos y los beneficios de la inmunización y normalmente tienen muy buena acogida y una respuesta impresionante".

Las familias, ha dicho, "confían en la información de los profesionales". "Damos toda la información y luego la decisión es suya. Sí que es verdad que a raíz del covid ha habido un poquito más de reticencia por las informaciones que han ido saliendo, pero, al final, todo esto está avalado con estudios científicos y tiene muy buena respuesta como hemos podido ver en la campaña anterior".