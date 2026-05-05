Osakidetza ofrecerá información unificada y adaptada a las necesidades actuales de las familias en la atención prenatal

Curso de embarazo - OSAKIDETZA

VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha puesto en marcha un programa piloto para unificar la información que las matronas ofrecen en las sesiones prenatales en Euskadi y, desde el pasado mes de abril, consultas seleccionadas de la red asistencial están utilizando contenidos comunes y actualizados, con el fin de "garantizar que todas las mujeres embarazadas reciban una información homogénea, clara y basada en la evidencia científica, independientemente del centro en el que sean atendidas".

En un comunicado y con motivo del 5 de mayo, 'Día Internacional de la Matrona', el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado que este pilotaje, que se desarrollará durante dos meses, supone una de las principales novedades en la atención prenatal en Euskadi.

Durante este periodo, se recogerán las valoraciones tanto de las familias como de las propias matronas para introducir mejoras antes de su implantación definitiva en todos los centros de Osakidetza.

La iniciativa se enmarca en el compromiso adquirido en el 'Pacto Vasco por la Salud', que impulsa la estandarización de programas educativos en todo el sistema sanitario, con el fin de "mejorar la equidad y la calidad de la atención".

El trabajo de actualización de contenidos ha sido realizado por un equipo de matronas de Osakidetza que, desde diciembre de 2024, ha revisado la evidencia científica disponible para adaptar la información a las necesidades actuales de las familias.

El Ejecutivo vasco ha destacado que las matronas desempeñan un papel clave en el acompañamiento a las mujeres y sus familias durante el embarazo, el parto y el posparto, ofreciendo información rigurosa, apoyo continuo y herramientas prácticas para afrontar cada etapa con seguridad.

En Osakidetza, un total de 143 matronas de Atención Primaria realizan el seguimiento del embarazo y organizan sesiones grupales de educación prenatal, generalmente ocho sesiones, una por semana, especialmente en el tercer trimestre. En el ámbito hospitalario, estas profesionales son esenciales en la atención al parto, la asistencia en situaciones de riesgo, el apoyo a la lactancia y el acompañamiento en procesos como el duelo gestacional.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Los contenidos actualizados que ya se están pilotando abordan de forma clara, práctica y cercana todas las etapas del proceso. Así, en el embarazo se explican los cambios físicos y emocionales que se producen durante la gestación, junto con recomendaciones para el bienestar diario y se incluyen pautas sobre alimentación segura, hábitos saludables, sexualidad durante el embarazo y apoyo emocional, también en situaciones como el duelo gestacional.

Respecto al parto, se ofrece información para reconocer los primeros signos y las distintas fases del parto, así como orientaciones sobre cuándo acudir al hospital. También se abordan recursos para el manejo del dolor, el papel del acompañante y la importancia del contacto piel con piel tras el nacimiento.

En el apartado del posparto (puerperio), se tratan los cambios físicos y emocionales tras el parto, con recomendaciones sobre autocuidado, descanso y recuperación progresiva de la actividad física. Además, se explican las señales de alerta que requieren consulta, así como aspectos relacionados con la sexualidad, la anticoncepción y la recuperación del suelo pélvico.

En el ámbito de los cuidados del recién nacido, se ofrecen pautas prácticas sobre higiene, sueño, piel, llanto y seguridad del bebé, así como información para identificar signos de bienestar y posibles señales de alerta. Por último, y respecto a la lactancia materna, se proporcionan herramientas para iniciar y mantener la lactancia, incluyendo información sobre la prevención de dificultades, y la extracción y conservación de la leche.

400 MATRONAS

Osakidetza cuenta actualmente con alrededor de 400 matronas distribuidas entre Atención Primaria y hospitales, que acompañan a las mujeres a lo largo de todas las etapas de su vida sexual y reproductiva, incluyendo también ámbitos como la anticoncepción y la menopausia.

El Departamento de Salud ha subrayado que la atención que ofrecen se sitúa entre "las mejores del Estado", tanto por su calidad como por los ratios profesionales alcanzados, ya que, atendiendo al número total de matronas existente en Osakidetza, en Euskadi cada matrona podría atender en torno a 2.000 mujeres de entre 15 y 64 años. Una cifra que sitúa a Osakidetza en el grupo de cabeza estatal, según los criterios de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).

En el ámbito profesional, Osakidetza prevé publicar en junio la Fase II de la OPE 23-24-25, que incluirá nuevas plazas de matrona para reforzar la atención y la prevención en salud sexual y reproductiva.