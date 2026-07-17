Osakidetza planteará el lunes una propuesta de acuerdo a los médicos que abre la puerta a un nuevo modelo de guardias

El consejero de Salud, Aberto Martínez - IREKIA

BILBAO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza llevará el próximo lunes a la mesa sectorial de Sanidad una propuesta de acuerdo para el colectivo médico que abre la puerta a un nuevo modelo de guardias. El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que están dispuestos a "aliviar" aspectos como las guardias y su retribución, con incrementos progresivos, además de las libranzas o el reconocimiento profesional.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Euskadi asume que "existe un cambio de paradigma y que el modelo actual de guardias debe evolucionar", por lo que creará un grupo de trabajo con profesionales para analizar "los cambios sociales y asistenciales, y proponer un nuevo modelo de futuro".

De esta forma, el Ejecutivo de Euskadi mantiene "una vía propia de acuerdo" en la mesa sectorial de Sanidad, en la que el Departamento y Osakidetza trabajan desde hace meses con los sindicatos del ámbito médico para abordar "las singularidades del colectivo y acercar posiciones, con el objetivo de alcanzar un principio de acuerdo en próximas fechas".

Tras varias reuniones bilaterales con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la propuesta de acuerdo será presentada el próximo lunes en la mesa sectorial de sanidad, donde se espera aprobar la propuesta.

Alberto Martínez ha señalado que Osakidetza "está abierta a aliviar algunos aspectos que están generando el conflicto con el personal médico, como son el modelo de guardias, mejoras en el sistema de libranza o el reconocimiento profesional", asuntos que han sido tratados en las reuniones bilaterales y que ahora se llevan a la mesa sectorial.

NECESIDADES DISTINTAS

El consejero ha explicado que "se está produciendo un cambio de paradigma en la organización del trabajo sanitario y que el actual modelo de guardias debe evolucionar" y, según ha comentado, las nuevas generaciones y el cambio de modelo social "plantean necesidades distintas", por lo que impulsarán la creación de un grupo de trabajo de profesionales "para analizar estos cambios, estudiar las nuevas demandas asistenciales y proponer un modelo de futuro en el que las guardias se conciban de otra manera".

Tanto el Departamento de Salud como Osakidetza confían en que este proceso de diálogo y consenso "permita abordar las singularidades del colectivo médico y mejorar las condiciones de desempeño profesional, en el marco de un nuevo modelo de organización del trabajo sanitario que responda a las necesidades de las nuevas generaciones y al cambio de modelo social".