Osakidetza pone en marcha la tarjeta sanitaria preferente para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

La tarjeta funcionará tanto en formato físico como digital, incorporando un distintivo específico en la historia clínica del paciente - IREKIA

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha, a través de Osakidetza, la Tarjeta Individual Sanitaria Preferente (TIS Preferente) dirigida a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y adaptar la atención a este colectivo en el sistema sanitario público.

El acceso a esta tarjeta, de carácter voluntario, permitirá que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ser identificadas dentro del sistema sanitario como pacientes con necesidades específicas, asociando esta identificación a ventajas concretas en su atención, según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

La tarjeta funcionará tanto en formato físico como digital, incorporando un distintivo específico en la historia clínica del paciente. A través de esta iniciativa, el Departamento de Salud y Osakidetza pretenden avanzar hacia una atención sanitaria "más equitativa, personalizada y respetuosa con la diversidad", garantizando que ningún paciente encuentre barreras que dificulten su acceso o su experiencia en el sistema sanitario público vasco.

La puesta en marcha de la TIS Preferente se alinea con la estrategia de modernización del sistema sanitario público vasco, como pieza fundamental para la transformación tecnológica de Osakidetza, y forma parte de los avances impulsados en el marco del 'Pacto Vasco de Salud'.

VENTAJAS

Esta herramienta permitirá a las personas beneficiarias una reducción de los tiempos de espera en las salas de espera de consultas y servicios asistenciales. También accederán a ajustes en el tiempo de consulta, adaptándolo a las necesidades específicas del paciente.

A su vez, se ofrecerá un acompañamiento flexible y permanente por parte de cuidadores o familiares, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas o durante ingresos hospitalarios. Otra de las ventajas es la obtención de facilidades para mejorar la accesibilidad, la comunicación y la atención durante todo el proceso asistencial.

Estas medidas buscan garantizar una atención adaptada y respetuosa, especialmente relevante para pacientes con dificultades de comprensión, comunicación o gestión del entorno sanitario, como pueden ser las personas con demencia y/o trastorno de conducta, pacientes con ELA, personas con discapacidad intelectual o trastorno de comunicación grave, y pacientes con trastornos del espectro del autismo o parálisis cerebral, entre otros.

La solicitud de la TIS Preferente es voluntaria y ya se puede presentar de manera presencial por la persona interesada, su representante legal, familiares, o profesionales sanitarios y de servicios sociales en los centros de salud de referencia de Osakidetza, a través de su médico de familia.

Una vez concedida, la persona beneficiaria recibirá la TIS Preferente en su domicilio, acompañada de una carta informativa que detallará los beneficios y derechos asociados al uso de la tarjeta.