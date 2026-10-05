Osakidetza prepara una OPE de difícil cobertura que incluirá enfermería y prevé abrir 36 nuevos quirófanos

PVasco.- Osakidetza creará 36 quirófanos hasta 2032 en el marco de su 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos' - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza prepara una Oferta Pública de Empleo (OPE) de difícil cobertura en 2027, que incluirá enfermería, y prevé aumentar un 21,2% su capacidad quirúrgica con 36 nuevos quirófanos, según ha anunciado el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

Sánchez y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, han comparecido en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre el grado de ejecución del Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 y las medidas dirigidas a reforzar la plantilla del sistema público de salud.

Durante la comparecencia, el consejero ha anunciado que Osakidetza trabaja en el diseño de una nueva OPE de difícil cobertura para 2027, que reforzará las plazas con mayores dificultades e incorporará también, por primera vez, la propuesta de incluir a profesionales de enfermería, con el objetivo de reforzar también los equipos de enfermería en los centros con mayores necesidades.

El consejero de Salud ha subrayado que Euskadi cuenta "con más médicos y enfermeras que nunca" y que se sitúa entre los sistemas sanitarios con una mayor dotación de profesionales por habitante. Euskadi dispone de 440 médicos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media europea, situada en 420, de la media de la OCDE, de 390, y de la estatal, de 370.

En enfermería, Euskadi alcanza una ratio de 8,21 profesionales por cada 1.000 habitantes, la más alta entre las comunidades autónomas junto con Navarra y por encima de la media europea, de 8,12, y de la española, de 6,45.

No obstante, Alberto Martínez ha remarcado que la elevada demanda asistencial presente y futura, así como las necesidades derivadas de una atención sanitaria que se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, hacen necesarias nuevas incorporaciones y medidas específicas para garantizar la cobertura de los puestos más complejos.

Para ello, este año Osakidetza está negociando con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial la OPE de difícil cobertura 2026, que se convocará a finales de este año. La convocatoria mantendrá el foco en las plazas con mayores dificultades de provisión en Atención Primaria, especialmente medicina de familia, pediatría y psiquiatría, e incorporará como novedad algunas especialidades vinculadas a los hospitales comarcales.

Se trata de puestos que, por sus condiciones específicas presentan mayores dificultades para atraer y consolidar profesionales, en especial en turnos de tarde o por su ubicación. Entre los casos concretos figura el centro de salud de Andoain, donde las cuatro vacantes existentes en horario de tarde se incorporarán a esta próxima OPE de difícil cobertura.

La medida da continuidad a la convocatoria puesta en marcha en 2025 y se enmarca en la estrategia de captación, fidelización y estabilidad de profesionales de Osakidetza.

Por su parte, el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 cuenta con una inversión prevista del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de 1.600 millones de euros y reúne 74 actuaciones. El programa incluye inversiones en Atención Primaria, hospitales, tecnología sanitaria, mantenimiento, sostenibilidad y transformación digital.

El grado de ejecución del programa combina ya actuaciones finalizadas, obras en curso, proyectos redactándose, expedientes en tramitación y próximas licitaciones. El programa integra actuaciones que ya estaban en marcha y ordena las inversiones hasta 2032 mediante una planificación plurianual.

El Programa de Infraestructuras prevé un incremento significativo de la capacidad quirúrgica de Osakidetza. El sistema parte de 170 quirófanos y salas de procedimientos quirúrgicos y prevé incorporar 36 nuevas salas gracias a la entrada en funcionamiento de nuevas infraestructuras, lo que supone un aumento del 21,2% y eleva la capacidad prevista hasta 206 quirófanos.

Este incremento se distribuirá entre ocho centros hospitalarios: siete nuevos quirófanos en el Hospital Universitario Araba-Txagorritxu; un quirófano adicional y la renovación del bloque quirúrgico del Hospital Bidasoa; cinco nuevos quirófanos en el nuevo edificio del Hospital de Zumarraga; siete nuevos quirófanos en el nuevo Hospital de Tolosa; cinco quirófanos vinculados al nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario Basurto; un nuevo quirófano asociado a la reforma de los quirófanos de Urgencias del Hospital Universitario Cruces; cinco en el nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario Donostia y cinco más en el Hospital Universitario Galdakao.

En conjunto, estas actuaciones representan una inversión específica en capacidad quirúrgica vinculada a nuevos edificios, bloques quirúrgicos, reformas y salas de procedimientos. Su objetivo es ampliar la actividad quirúrgica, modernizar los espacios asistenciales y mejorar la respuesta de los hospitales a las necesidades de la población.

Por su parte, la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario Donostia continúa siendo uno de los proyectos tecnológicos más relevantes. Tras la finalización del denominado búnker, comenzará en noviembre la incorporación de la maquinaria de alta complejidad que permitirá poner en marcha esta tecnología para el tratamiento avanzado contra el cáncer.

La previsión es atender al primer paciente a principios de 2028. La inversión estimada asciende a 61,4 millones de euros. El plan prevé también 192,6 millones de euros para renovar e incorporar tecnología sanitaria avanzada: 16 TAC, ocho resonancias magnéticas, ocho aceleradores lineales, cuatro equipos PET-TC, seis SPECT-TC, 26 mamógrafos, 75 salas de rayos X y 16 salas de hemodinámica y angiografía.

En Atención Primaria, ya se han finalizado los nuevos centros de salud de Oion y Aretxabaleta. También está inaugurado el nuevo ambulatorio de Llodio, mientras que continúan o se activan nuevas actuaciones para renovar y ampliar la red asistencial de proximidad.

En Donostia, las obras del nuevo centro de salud de Loiola están en marcha. En Vitoria-Gasteiz se ha formalizado el convenio con el Ayuntamiento para impulsar el futuro centro del Casco Viejo. Asimismo, está en curso la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Laguardia y se prevé iniciar de forma inminente la redacción del proyecto de Oinaurre, en Irun.

La planificación incluye, además, los futuros centros de salud de Arrigorriaga, Urduliz, Elgoibar, Lazkao, Bolueta, La Peña, Irun Centro, Olarizu, Iruña de Oca, Astigarraga, Orio, Lezo, Intxaurrondo, Pasai Antxo, Azpeitia y Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, entre otros. El programa contempla una inversión de 200,8 millones de euros para Atención Primaria, con 21 nuevos centros de salud y ocho ampliaciones o reformas integrales.

Entre las actuaciones previstas a corto plazo destacan la construcción de los centros de salud de Lazkao, Bolueta y Elgoibar, así como la licitación de la redacción de los proyectos de Laguardia, Oinaurre, Arrigorriaga y Urduliz. También se contempla el inicio de la ampliación del centro de salud de Sondika y la licitación del proyecto de ampliación del centro de salud de San Ignacio, en Bilbao.

En el ámbito hospitalario, el Programa destina 842,7 millones de euros a la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y modernización de hospitales. Una parte relevante de estas inversiones ya se encuentra en fase de ejecución o de preparación administrativa y técnica.

Las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario Basurto están en marcha. Esta actuación forma parte de un nuevo modelo de atención que permite separar los circuitos de pacientes ambulatorios de los de personas hospitalizadas.