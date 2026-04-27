Osakidetza recibe ocho ofertas para redactar el proyecto del nuevo hospital de Tolosa

Archivo - Zona en la que se construirá el nuevo hospital de Tolosa - JOSE IGNACIO UNANUE/GOBIERNO VASCO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas se han presentado a la licitación para redactar el proyecto de Osakidetza del nuevo Hospital público de Tolosa, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que tiene previsto formalizar el contrato en el mes de junio.

El Departamento de Salud y Osakidetza invertirán 107,6 millones de euros en esta infraestructura, cuya construcción comenzará previsiblemente a mediados de 2028 y finalizará en 2031.

El nuevo hospital se ubicará en una parcela de 8.445 metros cuadrados en la zona sureste de la colina de Iurramendi. El edificio contará con siete plantas, cuatro en superficie y tres subterráneas, de las cuales dos se destinarán a aparcamiento.

Desde Salud han destacado que el proyecto del nuevo hospital permitirá avanzar hacia "un sistema más integrado, eficiente y centrado en las personas, adaptado a una población cada vez más envejecida y con necesidades de salud más complejas".

El centro contará con 50 consultas externas, tres salas para procedimientos de cirugía menor y múltiples especialidades médicas como cardiología, neurología, ginecología, traumatología o medicina interna, entre otras.

Dispondrá de un área de radiodiagnóstico equipada con resonancia magnética, TAC, ecografía y radiología convencional, una unidad quirúrgica con cuatro quirófanos -uno de ellos especializado en oftalmología- y una unidad de recuperación postanestésica con siete camas y 22 sillones.

El centro también incluirá una unidad de endoscopias, hospital de día médico, laboratorio, servicio de farmacia, rehabilitación, hospitalización a domicilio y una base de emergencias.

En hospitalización, el hospital contará con 90 camas distribuidas en tres unidades: pacientes agudos, situaciones especiales (como aislamientos) y media estancia o convalecencia. Además, el servicio de urgencias dispondrá de área de triaje, consultas, zona de observación con ocho boxes y sala de reanimación.

El funcionamiento del hospital requerirá una plantilla de 380 profesionales sanitarios, entre personal médico, de enfermería, auxiliares, celadores y perfiles especializados como fisioterapeutas, optometristas o trabajadores sociales. A ellos se sumarán 98 profesionales de servicios generales.

Salud ha remarcado que, mientras se desarrolla el proyecto, "ya se están produciendo mejoras en la atención sanitaria en la comarca" de Tolosaldea. Así, ha explicado que desde finales de 2025 están en funcionamiento circuitos rápidos de diagnóstico, como los de cáncer de otorrinolaringología y pulmón, que permiten agilizar pruebas y tratamientos.

Asimismo, se ha reforzado la coordinación entre atención primaria y especializada, especialmente en el ámbito de Medicina Interna, con reuniones entre profesionales en distintos centros de salud de la comarca para mejorar la continuidad asistencial.

Según han destacado desde Salud, el nuevo Hospital de Tolosa, incluido en el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 de Osakidetza, "marcará un antes y un después en la atención sanitaria de Tolosaldea" y se alinea con los objetivos del Pacto Vasco de Salud, que "busca transformar el sistema sanitario público de Euskadi para ofrecer una atención de mayor calidad, más equitativa, sostenible y centrada en las personas".