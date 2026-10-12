Osakidetza registra más de 219.000 citas para vacunarse frente a la gripe, más de 18.000 de niños de 6 meses a 5 años

Una enfermera de Osakidetza vacuna a un niño. - OSAKIDETZA

BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha registrado 219.287 citas desde el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027, de las cuales más de 18.000 corresponden a niños de 6 a 59 meses, uno de los grupos prioritarios de la vacunación.

Según ha recordado el Departamento de Salud y Osakidetza, la vacunación comenzó el 28 de septiembre, dirigida a personas residenciadas y a niños y niñas de 6 meses a 5 años y continúa con el resto de los grupos recomendados.

El Departamento de Salud y Osakidetza animan a quienes aún no lo han hecho a pedir cita o a acudir a los txertogunes y recuerdan que la vacuna es "la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe". Como en años anteriores, junto con la vacuna de la gripe se ofrece también a la población de riesgo la vacuna frente a la covid-19.

En lo que va de temporada, en Atención Primaria se han registrado 497 casos de gripe y 1.516 de covid-19. En el ámbito hospitalario han ingresado 71 personas por gripe, 2 de las cuales han requerido ingreso en la UCI, y 51 por covid-19, 3 de las cuales han requerido ingreso en la UCI.

El Departamento de Salud y Osakidetza han dirigido un mensaje especial a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas (como diabetes, EPOC o cardiopatías), a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de 6 meses a 5 años, que tienen mayor riesgo de complicaciones y se benefician en mayor medida de la vacunación. Se les recomienda no demorarla y hacerlo con cita en su centro de salud o en los txertogunes habilitados en cada territorio.

Además de la vacunación frente a la gripe, se recomienda la vacunación frente a la covid-19 a determinados grupos de población, como las personas de 70 años o más, las personas con determinadas enfermedades o condiciones de vulnerabilidad, las embarazadas, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, y personas convivientes y cuidadoras de personas de riesgo. Ambas vacunas, han recordado, pueden administrarse de forma conjunta cuando estén indicadas.

Tras insistir en que "vacunarse protege también a quienes nos rodean", desde el Departamento de Salud y Osakidetza han animado a vacunarse a las personas cuidadoras y convivientes de personas vulnerables, al personal de escuelas infantiles y a los profesionales sanitarios y sociosanitarios porque "así protegen su propia salud, la de las personas a las que atienden y la capacidad de respuesta del sistema sanitario en los meses de mayor circulación de virus respiratorios".

VACUNACIÓN INFANTIL

Los niños y niñas de 6 meses a 5 años son uno de los grupos prioritarios de la vacunación, ya que "pueden sufrir complicaciones y contribuir a la transmisión del virus en el entorno familiar y escolar", han advertido, para recordar que comenzaron a vacunarse el 28 de septiembre y, desde el 19 de octubre, las familias podrán además vacunar a sus hijos e hijas sin cita previa en cualquiera de los txertogunes habilitados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Los txertogunes atenderán a toda la población a partir de los 6 meses, niños y niñas incluidos, y no es necesario pedir cita. La ciudadanía puede elegir entre vacunarse con cita previa en su centro de salud o acudir directamente a cualquiera de estos puntos.

En cada caso se administra la vacuna recomendada: la adyuvada a las personas de 75 años o más, la intranasal a niños y niñas de 24 a 59 meses y a menores de 15 años con condiciones de riesgo, y la inactivada al resto de la población diana.

Además, en los txertogunes se administra la vacuna frente a la COVID-19 a las personas a las que está recomendada, que pueden recibir ambas vacunas en la misma visita.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Junto a la vacunación, el Departamento de Salud y Osakidetza han recordado la importancia de mantener la higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, evitar acudir al trabajo o al centro educativo con síntomas y utilizar mascarilla cuando sea necesario para proteger a otras personas y reducir la transmisión de la gripe, la COVID-19 y otros virus respiratorios.

"Son gestos sencillos que, junto a la vacunación, contribuyen a avanzar hacia una sanidad más preventiva, uno de los objetivos del Pacto Vasco de Salud", han concluido.