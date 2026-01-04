Osalan destina 577.000 euros a actividades de Prevención de Riesgos Laborales en 2026

Archivo - Obras de construcción de un edificio - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales destinará 577.264,97 euros a la realización de acciones intersectoriales o sectoriales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, por parte de empresas y personas trabajadoras que prestan servicios en centros de trabajo radicados en el País Vasco.

Las acciones intersectoriales podrán ser subvencionadas con un máximo de hasta 100.000 euros por proyecto y las acciones sectoriales hasta 50.000 euros por proyecto. La subvención podrá financiar hasta el 100% de los costes subvencionables de la actividad.

El pago se realizará de la siguiente forma: un primer pago (anticipo del 50%) y un segundo pago (50% restante), se abonará una vez concluidas las actividades previstas, previa presentación de la documentación justificativa en el plazo de 15 días tras finalizar la acción solicitada (siempre antes del 1 de diciembre de 2025).

Los destinatarios de este programa de ayudas, que pueden presentar sus solicitudes hasta el príximo 31 de enero, son asociaciones empresariales y sindicales, y las ayudas serán en régimen de concurrencia competitiva mediante concurso.