La OTA de Bilbao recupera este lunes su horario habitual

Archivo - Imgen de un parquímetro de la OTA en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La OTA de Bilbao recuperará este lunes su horario habitual, tras las modificaciones del periodo estival, según han informado desde el Ayuntamiento bilbaíno.

A partir del 1 de septiembre, el horario volverá a funcionar de 9.00 a 13.30 horas por la mañana, y de 15.00 a 19.00 horas por la tarde, en el área residencial.

En el área intensiva de la capital vizcaína, la OTA funcionará de lunes a viernes entre las 09.00 y las 20.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.