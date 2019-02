Otegi dice que el diálogo político en Cataluña es "una apuesta razonable" y que el 'relator' puede ayudar

Publicado 07/02/2019 14:24:56 CET

Afirma que no le extraña la manifestación del domingo en Madrid, porque "le hicieron lo mismo a Zapatero cuando comenzó la negociación con ETA"

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que apostar en estos momentos por el diálogo político en Cataluña es "una apuesta razonable que hay que impulsar" y que la figura del relator "puede ayudar", porque "no hay margen de confianza" entre las fuerzas catalanas y el Estado.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Otegi ha indicado que, "en el centro de este alboroto" surgido por la decisión del Gobierno de entrar a negociar la figura de un relator para el diálogo entre partidos sobre Cataluña, existen "ciertos factores" a tener en cuenta, que son, por un lado, que "este Estado es un estado débil, porque no tiene ninguna oferta política que realizar ni a Cataluña ni a Euskal Herria" y, por otro, que "es un Estado inmerso en una crisis estructural muy grave en términos económicos, políticos y territoriales".

Por eso, el dirigente de la izquierda independentista ha insistido en que la apuesta del Ejecutivo del PSOE por el diálogo político en Cataluña es "una apuesta razonable que hay que impulsar", y que, si finalmente el Gobierno central acepta "una persona así", en referencia al relator, "es algo que hay que aprovechar".

"Suele ser muy difícil negociar algo con firmeza ante la opinión pública, cuando cada uno tiene que vender su producto. Veremos qué pasa, pero estoy convencido de que puede ayudar, porque en estos momentos no hay margen de confianza entre las fuerzas catalanas y el Estado, por lo que, en esa falta de confianza, puede haber una persona que ayude y dé testimonio. Y es que, en este tipo de procesos, suele haber un problema añadido, y es que, cuando se dan acuerdos, cada uno ve la necesidad de vende esos acuerdos a su parroquía, y eso normalmente obstaculiza ese desarrollo", ha explicado.

En cuanto a si el lehendakari, Iñigo Urkullu, podría ser el relator para el diálogo entre partidos sobre Cataluña, ha recordado que la portavoz del Govern, Elsa Artadi, "ya ha dicho que no", y ha destacado que "para realizar una labor de mediación esa persona debe mantener neutralidad".

Así, ha asegurado que él no podría ser esa persona, "porque no soy neutral, ya que estoy con los independetistas", y ha considerado que, tras "el papel que tuvo el lehendakari Urkullu en su momento en Cataluña, no creo que en estos momentos los partidos catalanes aceptaran esa mediación de Urkullu, entre otras cosas porque no es neutral, y no creo que piensen que no es neutral por su trabajo en favor de los independentistas".

De esta manera, el dirigente soberanista ve "muchas dificultades" para que la iniciativa del relator salga adelante, aunque la ve "con mucho respeto" y la considera "una buena vía", por lo que ha realizado un llamamiento a las partes para que "busquen a una persona entre todos, con la conformidad de todos", y ha asegurado que, "si tiene experiencia en este tipo de cuestiones, mucho mejor".

En este sentido, ha dicho que sería "mejor" que esa persona tuviera "un perfil internacional", aunque ha indicado que "no me corresponde a mi decidirlo y respetaré lo que decidan los catalanes". "Supongo que también puede ser alguien del Estado, pero un observador, mediador, facilitador o relator internacional siempre puede ser mejor, porque así disminuye la capacidad de presionar del Estado", ha afirmado.

MANIFESTACIÓN DOMINGO

Asimismo, Arnaldo Otegi ha considerado que "no es de extrañar" la manifestación convocada para el próximo domingo en Madrid por PP y Cs, a la que se ha sumado Vox, ya que "le hicieron lo mismo a Zapatero cuando comenzo la negociación con ETA".

"Es el mismo esquema. Entonces utilizaron a las víctimas contra ETA, y ahora, como necesitan un nuevo enemigo para dar cohesión al Estado, el enemigo somos nosotros, todos los sectores que defendemos la autodeterminación, y, en este caso, principalmente en Cataluña", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que EH Bildu "siempre estará frente a la derecha", aunque eso no significa que "le damos un cheque en blanco al PSOE", un partido que, en su opinión, "tiene muchos problemas y muy poco margen de maniobra".

En su opinión, actualmente en el Estado existe "una tendencia a retroceder, a volver al blanco y negro, a recortar las libertades nacionales y sociales.

"Hay un tic autoritario que se está imponiendo. EH Bildu lleva tiempo diciendo que eso es lo que viene en el Estado español, y aquí algunos quieren hacer la vista gorda y ahora han empezado a pensar un poco que puede suceder. Eso es lo que hay y debemos hacerle frente con total tranquilidad, con generosidad, creando amplias alianzas y con mucha inteligencia", ha indicado.