Otegi dice que el problema no es si Sánchez aguantará o no sino "para qué" y cree que alargará la legislatura al máximo

BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho que la pregunta no es si el Gobierno de Pedro Sánchez va a aguantar, sino que el problema es "mantenerse o no para qué", al tiempo que ha añadido que "todo el mundo sabe que Sánchez es un superviviente", por lo que imagina que "tratará de alargar el máximo la legislatura". Otegi ha afirmado que tiene "una magnífica relación con la gente de Ernai", que no implica que esté "de acuerdo con todo lo que hacen", y ha descartado que exista rivalidad con GKS.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el líder de EH Bildu , que ha llamado a "buscar espacios de serenidad, tranquilidad y reflexión pausada" porque "desde la aceleración, la crispación y la polarización normalmente no se suelen tomar buenas decisiones", ha dicho que la pregunta "no es si va a aguantar o no" el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que "el problema es mantenerse o no para qué".

En ese sentido, ha recordado que cuando estallaron los casos de pregunta corrupción de José Luis Ábalos y Koldo García, EH Bildu dijo que "hay una parte de la legislatura que se ha acabado" y ha advertido de que "un bloque que sostiene un gobierno tiene que tener un propósito y un programa de cambios y de transformaciones, un programa que ofrecer a la gente que le des seguridad y certezas a la gente".

"Y ese ámbito tendría que estar ocupado por el tema social y económico, porque las desigualdades siguen creciendo, tenemos grandes problemas sociales y el reparto de la riqueza todavía es absolutamente insuficiente", ha señalado, para añadir la necesidad también de "un programa de transformaciones políticas en términos nacionales, aceptar que España es un estado plurinacional".

Asimismo, ha considerado necesario "hacer lo que nos hizo en el 78, que es depurar, democratizar determinados sectores de la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que se han mantenido intactos desde la dictadura y son hoy refugio de las extremas derechas".

Por lo tanto, ha advertido, "si no hay un programa democratizador de verdad, en ese sentido es difícil sostener" un gobierno. En cualquier caso, ha dicho que "Sánchez todo el mundo sabe que es un superviviente y imagino que tratará de alargar el máximo la legislatura".

En cuando a la advertencia del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, advirtiendo de que "o el PSOE consigue detener la hemorragia de noticias" o Sánchez tendrá que plantearse convocar elecciones", Otegi ha dicho tener una "cierta prudencia" porque "si han sido capaces de invertarse que yo me he reunido con Sánchez en un caserío, las cosas que salen me las tomo con una cierta calma".

Tras preguntarse "hasta qué punto hay una exageración", ha reiterado que la posición de EH Bildu respecto a la corrupción "es clara", pues no lo sé, en cualquier caso nuestra posición es clara con respecto a la corrupción".

Otegi ha remarcado que EH Bildu tiene "cero casos de corrupción" y cree que "la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, el enchufismo está haciendo un daño muy importante a lo que es la política en general y es ya un problema estructural", que necesita "abrir, curar, estirpar, cerrar y sanar, porque si no es un problema que se va a ir agrandando cada día".

Arnaldo Otegi, que ha asegurado que él "nunca ha hablado" con Pedro Sánchez "ni por whatsapp, ni por teléfono, ni por señales de humo", ha afirmado que cuando uno es capaz de inventarse esas cosas, uno se prgunta de qué no serán capaces de inventarse".

Por ello, ha insistido en que "si no hay un programa que realmente democratice, entre otras cosas la judicatura, va a ser difícil andar hacia adelante".

Sobre las referencias a ETA, Otegi ha dicho que "hay gente muy interesada, no solo en el Estado español, sino también aquí, en habilitar una especie de dinámica de espacios de crispación, de hipérbole, de exageración, que no nos permiten hablar con una cierta serenidad de los problemas reales del país, de la vivienda, de la sanidad y del reparto de la riqueza".

Otegi ha criticado que hay "como una especie de discurso coincidente". "Hay discursos en los que si quitas la voz, los transcribes y preguntas quién ha dicho esto, pues mucha gente se equivocaría porque hay discursos que hace Ayuso, por ejemplo, permanentemente, que algunos tratan de copiar o de imitar y eso nos parece, desde el punto de vista político, muy poco sólido", ha censurado.

En ese sentido, ha dicho que "parece que se está intentando hacer creer que volvemos a una época que felizmente está superada, que nosotros contribuimos a superar y a consolidar". Sin embargo, ha criticado que "hoy lo que se hace es llevar al debate público determinados temas para evitar que se hablen de otros temas".

El dirigente de EH Bildu ha insistido en que "hay una especie de tratar de ocultar los problemas, hablando de cosas que son como señuelos que se lanzan al aire a ver si la gente se despista, pero la gente se está despistando poco".

Por otro lado, se ha referido a la posición de Junts y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Según ha dicho, ellos están en una posición "distinta". "A nivel humano, nosotros hemos mantenido una muy buena relación con él, a nivel político tenemos diferencias, pero hablamos con franqueza y hemos generado un espacio de serenidad y de confianza", ha precisado.

En su último encuentro, ha explicado, Puigdemont les dijo que son "las octavas navidades que va a pasar el Waterloo y, por lo tanto, eso va pesando". "Yo espero y deseo que, al final, Puigdemont pueda volver a Cataluña y espero y deseo que las cosas le vayan bien", ha dicho, para asegurar que tiene "un enorme respeto por el presidente Puigdemont", aunque "puede haber cosas en las que estemos en desacuerdo".

ERNAI

En relación a las últimas actuaciones de Ernai, organización juvenil de Sortu, formación integrada en EH Bildu, Arnaldo Otegi ha dicho que le resulta "muy curioso escuchar a Eneko Andueza hablar de Ernai" porque "con la que está cayendo, seguramente el mayor problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo es Ernai".

Según ha asegurado, a él le "enorgullece que haya gente en este país que se comprometa con este país en términos abertzales y socialistas". En ese sentido, ha destacado que "en este país hay miles de jóvenes que, en Ernai y en otras organizaciones, se están organizando en torno a un proyecto político que es abertzale, que es socialista, que no buscan el medrar en la administración pública, sino que se comprometan con el país".

Asimismo, ha asegurado que él tiene "una magnífica relación con la gente de Ernai" porque los trata "no de manera jerárquica, sino de manera madura, lo que significa que hay un cierto respeto". Eso, ha remarcado, "no quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que hacen, ni que ellos están de acuerdo con todo lo que hacemos nosotros, pero es una relación madura, que es la que se tiene con la gente a la que se quiere".

Por otro lado, Otegi, que no cree que exista "rivalidad" entre Ernai y GKS, ha destacado que EH Bildu es "la formación más votada entre los jóvenes de este país y tiene un proyecto que trata de seducir a la gente". "En este momento histórico hay que ser claros y honestos con la gente, la honestidad forma parte de nuestros principios políticos y que se echa mucho en otros espacios políticos. Nosotros creemos que ser honesto forma parte de un proyecto de liberación para nuestro país. Si no, no merece la pena", ha defendido.