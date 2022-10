Otegi llama a manifestarse el 12 de noviembre contra la guerra y por el reparto de la riqueza y la soberanía nacional

Dice que "todo lo que está pasando y pasará no es irreversible" y tiene "responsables que hay que señalar, las élites políticas y económicas"

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha llamado este sábado a manifestarse el próximo 12 de noviembre en Bilbao contra la guerra en Ucrania y a favor del reparto de la riqueza y la soberanía nacional, porque "hay alternativas" a lo que está ocurriendo como "consecuencia de las políticas neoliberales" y "no es tiempo de resignación, sino de ambición".

En un acto político en Portugalete (Bizkaia), Arnaldo Otegi ha recordado que, ya en agosto, EH Bildu quiso hacer un "ejercicio de anticipación política" ante la previsión de que íbamos a vivir "situaciones difíciles a partir del otoño".

Entonces, ha señalado, ya advirtieron de que "había quien quería instalar un relato que poco menos decía que se acercaba una tormenta que había un señor que tenía la culpa de todo y que, en definitiva, nos estaban sucediendo las cosas de manera natural".

"Los ricos son cada vez más ricos, 600 millones de personas no tienen que comer en el planeta, la mitad de la población mundial no tiene acceso al agua potable, cosas normales, cosas que pasan, fenómenos meteorológicos", ha denunciado, para afirmar que lo que está ocurriendo "no es un fenómeno meteorológico", sino que "las cosas que pasan y que nos van a pasar tienen responsables con nombres apellidos".

En ese sentido, ha dicho que "el que la inflación esté disparada, que haya escasez de algunas materias primas, que suba el autoritarismo a lo largo y ancho de Europa, que se encarezca la bolsa de la compra, que haya cada vez mayor inseguridad y que vaya cada vez más desigualdad no son fenómenos meteorológicos", sino "consecuencias de políticas que se han aplicado, también en Euskal Herria, durante décadas".

"Son consecuencias de políticas neoliberales que lo que entienden es que el mundo solo se puede leer bajo una perspectiva, que es la de la acumulación de dinero, frente a los intereses de la gente", ha apuntado.

Ante esta situación, Otegi ha asegurado que "todo lo que va a pasar y está pasando no es irreversible, tiene determinados responsables que hay que señalar, que son las élites políticas y económicas que están aplicando estas políticas y, además, nos quieren hacer creer que no solo es un fenómeno meteorológico, sino que no tiene alternativa".

En esa línea, el coordinador general de EH Bildu ha trasladado que "claro que hay alternativa". "¿Cuántas veces hemos levantado alternativas en este país en situaciones muy difíciles?", ha preguntado, para señalar que la alternativa pasa por "para la guerra" en Ucrania.

Tras recordar que EH Bildu se opuso a la invasión de Rusia hacia Ucrania, Otegi ha asegurado que también se oponen "terminantemente a la escalada militar que no nos conducen a ningún sitio". "Este conflicto, como todos los conflictos, como el nuestro, se resuelven en una mesa de negociación, pactando salidas democráticas que satisfagan en buena medida a todas partes", ha agregado.

Por ello, ha dicho que "los hijos de Gernika, los hijos e hijas de la nación vasca que votamos democráticamente que no a la OTAN, hacen un llamamiento a parar la guerra, porque la guerra no nos va a traer un mejor escenario, nos va a traer peores escenarios".

Asimismo, ha indicado que la alternativa pasa también por "repartir la riqueza" porque la gente que vive en Europa occidental no puede "seguir entendiendo que cada vez la riqueza esté cada vez más concentrada en menores manos, mientras el resto de la ciudadanía ve con cierta zozobra y mucha inseguridad su futuro".

"Las gentes privilegiadas del planeta no podemos seguir pensando que 600 millones de hambrientos en el mundo y que la mitad de la población del mundo no tenga acceso al agua potable sea una cosa normal, porque es una indecencia es una inmoralidad", ha defendido, para insistir en que, frente a esto, "hay que plantear un reparto radical de la riqueza en el planeta y también en Euskal Herria".

Además, ha señalado que "hay que defender la soberanía de Euskal Herria, porque nosotros necesitamos tener instrumentos soberanos para aplicar otro tipo de políticas en este país".

12 DE NOVIEMBRE, MANIFESTACIÓN EN BILBAO

También ha considerado necesario organizarse, "como hemos hecho durante décadas", y "hacer propuestas y movilizarse". Por todo ello, ha hecho un llamamiento "a llenar las calles de Bilbao" el próximo 12 de noviembre participando en una manifestación que llevará por lema 'Euskal olatua geldiezina' (Ola vasca imparable)".

Según ha dicho, ante el "vacío sumiso con el que nos quieren hacer creer que no hay alternativas y que solo queda la sumisión y la resignación", hay que "organizarse, movilizarse y hacer propuestas".

Por ello, Otegi ha cerrado su intervención con una invitación a todos a acudir a la manifestación del próximo día 12 de noviembre a "decirle no a la guerra, sí al reparto de la riqueza y sí a la soberanía nacional del pueblo vasco". "Estamos convencidos de que volveremos a llenar las calles de Bilbao, porque no es tiempo de resignación es tiempo de ambición", ha concluido.