Otegi niega que se aplique "un veto político" a GKS y ve "interés en inflar el globo" y dar "oxígeno" a la polémica

Recuerda que EH Bildu ya ha acudido a homenajes a Miguel Ángel Blanco, "un hecho trágico, de los muchos habidos en el país"

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha rechazado que se aplique "un veto político" a Gazte Koordinadora Sozialista en aquellos municipios donde gobierna la coalición soberanista. Por contra, ha considerado que hay "interés en inflar el globo" y dar "oxígeno" a la polémica, a pesar de que los jóvenes de GKS "no tienen absolutamente nada que ver con la izquierda abertzale".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista se ha referido así a la situación generada en las últimas semanas con los jóvenes críticos con la izquierda abertzale agrupados en torno a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS).

En este sentido, ha afirmado que los jóvenes de GKS "no tienen absolutamente nada que ver con la izquierda abertzale", tal y como "ellos mismos dicen al impugnar lo que hace la izquierda soberanista".

Respecto al conflicto con las txosnas producido en localidades como Hernani, Otegi ha defendido que en torno a las fiestas populares EH Bildu permite que "haya una parte del espacio publico gestionado por movimientos populares".

DEBATIR SOBRE TXOSNAS

"Ellos gestionan ese espacio, con quien tienen un problema es con ellos, no con Bildu. Nosotros no tenemos ningún problema con GKS. El problema lo han tenido con gente que interpreta que su modo de relacionarse y de plantear las cosas no es el adecuado... EH Bildu no va a debatir sobre txosnas en determinados pueblos", ha añadido.

Del mismo modo, ha rechazado que se esté aplicando un "veto político" en algunos municipios a GKS y ha advertido que en Hernani, donde gobierna EH Bildu, han llevado a cabo jornadas, y próximamente lo harán en Durango.

"Detectamos cierto interés en inflar este globo por parte de grupos mediáticos que le dan mucho oxígeno. Tratan de hacer percibir una especie de izquierda independentista enfrascada en determinados ámbitos", ha indicado, para añadir que hay mucha gente con ganas e interés en esparcir "tinta de chipirón".

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Respecto a la próxima conmemoración del 25 aniversario del secuestro y asesinato del exconcejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, Otegi ha querido hacer una reflexión sobre "un hecho trágico, de los muchos hechos trágicos que ha habido en el país". "Nosotros hemos acudido a varios de los homenajes realizados a Miguel Ángel Blanco. No hemos sido muy bien recibidos y mantenemos una actitud lo más responsable posible respecto a esto", ha añadido.

Según ha expresado, EH Bildu estará "en los sitios donde cree que debe estar", pero también ha advertido que si su presencia va a ser interpretada "de manera equivocada" prefieren no estar.

"Siempre que acudimos a un acto de este tipo, y próximamente va a haber uno en el Congreso en el que estaremos, lo que decimos es que estamos dispuestos a contribuir, siempre y cuando no se instrumentalice nuestra presencia para insultarnos o decir que estamos provocando", ha añadido.

Otegi ha afirmado así que la postura de EH Bildu es "constructiva", ya que la coalición soberanista "no está por embarrar el terreno de juego en términos de construir la convivencia".

NO CONDENAR A ETA

Por otro lado, y ante el hecho de no haber condenado históricamente los atentados de ETA, Otegi ha indicado que "uno puede condenar el hambre en el mundo, pero no se trata de condenar el hambre en el mundo, sino de solucionarlo".

"Nosotros hemos hecho una cosa mucho mejor que condenar, hemos hecho desaparecer una parte de la violencia en este país. Hemos hecho este esfuerzo siendo conscientes de que obedecía a criterios políticos y éticos. Hemos sido eficaces, entre otras cosas, porque hemos sido muy cuidadosos con las palabras elegidas en cada momento", ha finalizado.