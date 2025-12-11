Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Arnaldo Otegi visita a Carles Puigdemont en Waterloo el 11 de diciembre de 2025 - EH BILDU

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, han apostado por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión que han mantenido este jueves en Waterloo.

Según ha informado la formación soberanista vasca en un comunicado, en la cita han analizado "la situación política de Cataluña y de Euskal Herria, así como la del Estado español, y siendo conscientes de la complejidad del contexto actual, ambas fuerzas políticas han convenido en la necesidad de la colaboración entre ambas naciones".

EH Bildu y Junts se han comprometido "a seguir trabajando con ese propósito como vienen haciendo desde hace años junto a las otras fuerzas soberanistas".