Otra jornada de sol y más de 35 grados en Álava este miércoles

Archivo - La intención de gasto en verano de los vascos supera cifras pre-pandemia, alcanzando los 1.585 euros de media - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi jornada soleada y más calor. El cielo estará prácticamente despejado con tan sólo alguna nube baja en la mitad norte al principio y al final del día, y alguna nube de evolución por la tarde en la mitad sur.

En el momento del eclipse el cielo se espera que el cielo se mantenga limpio, con posibilidad de alguna nube baja especialmente en la costa oeste de Bizkaia y alguna nube de evolución en el sur de Álava, aunque la visibilidad se espera que sea buena.

Soplará el viento variable flojo por la mañana, predominando el sureste en la vertiente mediterránea. A partir del mediodía irá fijándose del norte-noreste de norte a sur, comenzando por el litoral. Por la noche será del oeste-noroeste en el litoral.

Las temperaturas subirán otro poco más, y el calor será intenso en todo el interior, y en especial en todo el valle de Ebro, superándose ampliamente los 35 ºC.