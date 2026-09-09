Otxandiano dice que las negociaciones sobre el nuevo estatus están "en la recta final" y se muestra "optimista"

1115585.1.260.149.20260909140649 Otxandiano y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, que "ha llegado el momento" de cerrar un acuerdo en torno a "un nuevo estatus político" para Euskadi, un eventual pacto sobre el que se ha mostrado "optimista" al considerar que las negociaciones que mantienen la coalición soberanista, el PNV y el PSE-EE se encuentran "en la recta final".

Otxandiano y Pradales se han reunido este miércoles en la sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz, en el marco de la ronda de encuentros convocada con el lehendakari con los principales representantes políticos, sindicales y empresariales de Euskadi.

El portavoz parlamentario de EH Bildu ha explicado, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión, que ha trasladado varias reflexiones al lehendakari.

La primera de ellas es que, en este momento histórico "complejo e incierto", marcado por "el auge de la extrema derecha" y por "la acentuación de las crisis que ponen en cuestión el bienestar de la ciudadanía", es necesario decidir si los dirigentes políticos actúan "como meros activos electorales" para sus respectivos partidos o tratan de ser "coprotagonistas de los movimientos políticos" que necesita Euskadi.

Otxandiano ha advertido del riesgo de que la cercanía de las elecciones municipales y forales, por una parte, y de las generales, por otra, lleven a "dar por amortizada" la legislatura. En este sentido, ha afirmado que sería "un error" que los partidos se embarcaran en "una carrera electoral de año y medio".

"En este momento histórico debe haber liderazgos que actúen por encima de los intereses de los partidos políticos", ha advertido, para añadir con posterioridad que sería "incomprensible" que, con la relación de fuerzas y la "cultura política" existente en Euskadi, los partidos vascos "se enfrascaran en una mera contienda electoral, dejando de lado los retos como país y como sociedad".

El representante de EH Bildu también ha trasladado a Pradales que "sin negar las diferencias" que pueden mantener su formación y el PNV, "ya existen acuerdos fundamentales en ámbitos estratégicos" para el futuro de Euskadi. Esos acuerdos --ha indicado-- conforman "un suelo que ya está construido".

Otxandiano ha explicado que en Euskadi, "a diferencia de en España", existe "una cultura política suficiente y unas condiciones favorables" para alcanzar esos grandes acuerdos y, de esa forma, "actuar como país en un momento como este".

"NO HAY EXCUSAS"

"No hay excusas, no hay tiempo para más dilaciones, ni para la retórica; hace falta movimiento, porque afrontamos tiempos complejos y un futuro incierto", ha advertido Otxandiano, que ha destacado la necesidad de "liderazgos compartidos" y de "movimientos para situar a Euskadi en un escenario más favorable para afrontar el futuro con más garantías".

A su juicio, existen siete ámbitos en los que es posible llevar a cabo este tipo de "movimientos": una estrategia de vivienda pública "a gran escala"; la búsqueda de una solución al conflicto laboral en Osakidetza; precisar una estrategia industrial; acelerar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático; el diseño de una política migratoria vasca; la capacitación ante la Inteligencia Artificial; y la universalización del acceso y las oportunidades de aprendizaje del euskera.

El portavoz parlamentario de EH Bildu también ha planteado al lehendakari que "ha llegado el momento" de cerrar un nuevo acuerdo en torno a "un nuevo estatus político" para Euskadi. Otxandiano se ha mostrado "optimista" respecto a la evolución de las negociaciones que mantienen EH Bildu, PNV y PSE-EE para reformar el autogobierno de Euskadi, sobre las que ha afirmado que se encuentran "en la recta final".

Según ha afirmado, los próximos meses serán "decisorios" para determinar el resultado de estas conversaciones, dado que han de celebrarse varios procesos electorales, incluidas las elecciones españolas. En este sentido, ha afirmado que ante "el auge de la extrema derecha" y la posibilidad de un gobierno formado por el "bloque reaccionario" de PP y Vox, es necesario tener claro "qué vamos a hacer".

Otxandiano ha añadido que es importante lograr un acuerdo para un nuevo estatus político con independencia del resultado de las elecciones generales. De esa forma, ha indicado que si los comicios permiten la continuidad de un gobierno progresista en España, se abrirá la posibilidad de "implementar" el acuerdo alcanzado en Euskadi para un nuevo estatus.

DEFENSA ANTE LA "AMENAZA REACCIONARIA"

Por el contrario, si tras las elecciones llega al poder "el bloque reaccionario y la extrema derecha de PP y Vox", el nuevo estatus político vasco pactado en Euskadi servirá como una referencia para "defender la soberanía, la identidad y los derechos históricos" de los territorios vascos frente a la "amenaza" que encarnaría un Ejecutivo de esas características.

Otxandiano ha afirmado que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de 1979 "es importante", aunque ha recordado que este ley orgánica aún no se ha cumplido en su totalidad y que se ha visto "erosionada y lastrada". A su vez, ha considerado que ese texto no sirve para responder ante los desafíos actuales, y que Euskadi necesita "nuevas capacidades" para gestionar retos como la migración, la Inteligencia Artificial, la transición energética o la normalización del euskera.

Por ese motivo, ha asegurado no entender que el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, haya criticado que el debate soberanista se utilice para "distraer" la atención de las necesidades reales y de los problemas sociales. "Eso es no querer entender algo fundamental: que la prioridad social solo puede ser plurinacional, porque construir una sociedad vasca próspera e igualitaria está intrínsecamente ligado a las capacidades de este país para hacer frente a ese reto", ha explicado.

En este contexto, ha considerado que el lehendakari "no puede estar ausente" del debate sobre la reforma del autogobierno vasco, y ha lamentado que "en muchos momentos de la legislatura se ha echado en falta el liderazgo" de Pradales.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Otxandiano también se ha referido a los malos resultados de los alumnos vascos en las pruebas del último Informe PISA. El portavoz parlamentario de EH Bildu ha afirmado que los datos de ese estudio son "muy preocupantes y graves", y ha advertido que es necesario "detectar qué está fallando" en el sistema educativo, evitando en todo momento "la autocomplacencia".

Otxandiano considera que hay que alcanzar un acuerdo "entre diferentes tradiciones políticas" para transformar el sistema educativo, y ha afirmado que EH Bildu está dispuesta a actuar con "generosidad" en ese proceso.

"Hay suficientes motivos para hacer una reflexión en profundidad y para ser exigentes con el Gobierno Vasco", ha manifestado Otxandiano, que ha subrayado la necesidad de que el propio lehendakari "tome cartas en el asunto". "Esto es lo suficientemente grave como para que nos despojemos de toda autocomplacencia y nos tomemos las cosas muy en serio", ha añadido.