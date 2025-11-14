Otxandiano dice que el sábado en Bilbao "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" en Palestina

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado este viernes que no está preocupado ante la posibilidad de que pueda haber incidentes este sabado en la previa del partido solidario entre la Euskal Selekzioa y Palestina que se celebrará en el estadio de San Mamés de Bilbao, y ha destacado que "debe ser un día pacífico porque reclamamos la paz" para Palestina.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha dicho que el de este sábado es "un día muy importante, por no decir histórico", ya que la selección de fútbol de Palestina "va a jugar por primera vez en Europa, en Euskal Herria, y ante la Euskal Selekzioa".

"Reclamaremos que el genocidio debe parar, que Palestina tiene derecho a tener una estado y ser libre, y que Euskal Herria tiene derecho a enfrentarse a selecciones oficiales. Es un día para alegrarse y para celebrar, y mañana iremos todos juntos, porque la noticia estará en el campo de fútbol", ha explicado.

En este sentido, ha insistido en que no está preocupado ante la posibilidad de que pueda haber incidentes en las marchas convocadas antes del partido, ya que, según ha dicho, "creo que todos vamos a ser conscientes de lo que está en juego, de qué es lo importante, y este país sabe actuar con responsabilidad y es consciente del mensaje que vamos a trasladar al mundo".

Otxandiano ha destacado que "este país tiene una gran madurez democrática" y que mañana sábado se reunirá en Bilbao "mucha gente, diversa, que pensamos diferente pero que tiene claro qué es lo que nos une, que es mucho, y eso es lo que debe estar en el centro".

"Habrá familias y niños y todos juntos debemos celebrar este día. Y debe ser pacífico porque reclamamos la paz, es decir, que en Palestina debe prevalecer una paz basada en la justicia. Por supuesto que debe ser una jornada pacífica, porque esa es la acción política, la reivindicación de la libertad", ha asegurado.