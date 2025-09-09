Otxandiano reclama ante Pradales "acuerdos de país" y una negociación del estatus político "sin líneas rojas"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe al portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano (d), en el Palacio de Ajuria Enea. - Carlos González - Europa Press - Archivo

El portavoz de EH Bildu reprocha al lehendakari el "histórico paso atrás" que supone la ley de medidas urgentes de vivienda

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha instado al lehendakari, Imanol Pradales, a demostrar si su voluntad de llegar a "acuerdos de país" es real y ha reclamado una negociación sobre la reforma del estatus político del País Vasco "sin líneas rojas".

Otxandiano, que este martes se ha reunido con el lehendakari en el marco de la ronda de contactos abierta por Pradales con los principales partidos vascos al inicio del curso político, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que en este encuentro se ha abordado el "convulso contexto" estatal, europeo y global.

El representante de EH Bildu ha trasladado a Pradales que existen ámbitos en los que es difícil que pueda existir un acuerdo entre la coalición soberanista y el PNV y el PSE-EE, formaciones que integran el Gobierno Vasco.

En concreto, ha criticado la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda impulsada por jeltzales y socialistas, al considerar que la limitación de los estándares de vivienda pública que se establece en dicha propuesta supone una "contrarreforma" y "un paso atrás histórico".

Otxandiano ha explicado que su grupo abordará el debate de esta y otras cuestiones en las que existen importantes diferencias con el Gobierno Vasco desde una posición "seria" y de responsabilidad.

Asimismo, ha considerado que existen materias en las que "el no acuerdo no es una alternativa si queremos avanzar en términos de país". Otxandiano ha manifestado que este curso político "es clave", por lo que es necesario comprobar la veracidad del discurso del lehendakari en favor de los "acuerdos de país".

El portavoz parlamentario de EH Bildu ha afirmado que es importante comprobar "hasta qué punto llegan esas voluntades". Otxandiano ha citado cinco materias en las que, a su juicio, es especialmente necesario lograr acuerdos amplios.

En este sentido, ha reiterado que la reforma del "estatus político" del País Vasco debe ocupar "la centralidad de la agenda vasca".

SIN "LÍNEAS ROJAS" PARA LA REFORMA ESTATUTARIA

Otxandiano, en referencia a la intención del PSE-EE de excluir el derecho de autodeterminación de una eventual reforma estatutaria, ha explicado que EH Bildu "no pone líneas rojas en público" a cuestiones que pueden ser objeto de debate durante este proceso. "Ese no es nuestro estilo", ha afirmado.

De esa forma, ha indicado que existe una "interlocución" y que se está llevando a cabo una negociación. "Trabajemos y pongamos cuantos menos obstáculos en público, mejor; mucho trabajo y poco ruido", ha recomendado.

Otxandiano ha añadido que lanzar mensajes como los planteados en público por el PSE respecto al derecho a decidir no contribuye a avanzar en la búsqueda de un acuerdo para la reforma estatutaria. Además, ha rechazado fijar diciembre como plazo límite para alcanzar un acuerdo sobre esta materia, si bien ha reconocido que la "precaria" mayoría en la que se sustenta el Gobierno central podría acarrear un adelanto electoral, lo cual interferiría en el debate sobre una eventual modificación del estatus político de Euskadi.

"PACTOS ANTINATURA"

También ha subrayado la necesidad de lograr acuerdos "fundamentales" en educación, política lingüística, y en la modernización del sistema institucional, en el que ha dado por hecho de que "salvo que se insista en los pactos antinatura", finalmente "habrá una alternativa" al liderazgo institucional del PNV.

De esa forma, ha explicado que EH Bildu tratará de comprobar si la voluntad de Pradales de lograr acuerdos de país en estas materias y en el ámbito de las políticas climáticas "es real" o una mera "escenificación política".