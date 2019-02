Oyarzábal asegura que el PP "sigue defendiendo el Estatuto de Gernika", pero "no compra la tesis de los nacionalistas"

Publicado 21/02/2019 18:05:25 CET

Dice que sobre las competencias pendientes "se puede discutir", pero "hay que atenerse" a lo que dice el Tribunal Constitucional

El senador y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que su formación "sigue defendiendo" el Estatuto de Autonomía de Gernika, pero "no compra la tesis de los nacionalistas", y ha recordado el acuerdo de PNV y EH Bildu para un nuevo estatus que "pretende cargarse el Estatuto de Gernika y va en contra de la Constitución española", por lo que los jeltzales ni tienen "ninguna legitimidad" para "exigir el cumplimiento de un Estatuto que se quieren cargar".

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para presentar las propuestas del PP sobre las ayudas sociales, Oyarzábal se ha referido a la moción aprobada este pasado miércoles por el pleno del Senado, a propuesta del PP, por la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que no transfiera al Gobierno Vasco determinadas competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

El dirigente popular ha criticado que "algunos se empeñan en que mantengamos una especie de pensamiento único que marcan los nacionalistas", y ha recordado que el pasado mes de junio "PNV y Bildu firmaron un documento para un nuevo estatus que pretende cargarse el Estatuto de Gernika y que va en contra de la Constitución española".

Para Oyarzábal, "no tiene ninguna legitimidad ni ninguna credibilidad" que el PNV "exija el cumplimiento de un Estatuto que se quiere cargar", por lo que ha pedido a los jeltzales "un poco de coherencia".

Tras subrayar que presentó la moción aprobada ayer en el Senado "cuando todavía estaba abierta la negociación presupuestaria, pero, finalmente, los presupuestos decayeron y se convocaron elecciones", Oyarzábal ha indicado que, "en un contexto en el que los nacionalistas han decidido pasarse por el arco de triunfo el Estatuto de Gernika y abordar un nuevo 'plan Ibarretxe' que trata de dividir a los vascos y que plantea el derecho de autodeterminación con mociones en contra de la constitución de la mano de Bildu", al PP le parecía que "no era oportuno abordar una negociación de transferencia de competencias en plena negociación presupuestaria".

Por ello, ha precisado, interpeló al Gobierno en el sentido de que "no era de recibo plantear una negociación de trasferencias en plena negociación presupuestaria, como si fuese un trueque o un mercadeo con los nacionalistas: tú me das los votos de los presupuestos y yo te doy las transferencias".

A su entender, es un asunto "lo suficientemente serio como para no comprar las tesis nacionalistas". "No debemos comprar la interpretación nacionalista de las competencias y del Estatuto, que es un Estatuto de todos", ha reiterado, para asegurar que el PP "sigue defendiendo el Estatuto de Autonomía de Gernika, pero no compra la tesis de los nacionalistas".

En ese sentido, ha considerado "patético" que el Partido Socialista "compre el discurso nacionalista simplemente para mantener sus sillones". "Es inaceptable que los socialistas hayan renunciado a lo que decían hace pocos años, simplemente para mantener los pocos sillones que ocupan en el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos", ha manifestado.

Oyarzábal ha defendido que "cuando hay competencias concurrentes, compartidas en la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado, quien debe de limitar y decidir es el Tribunal Constitucional, que para eso está", y, según ha insistido, "no puede ser que compremos la tesis y la interpretación nacionalistas del Estatuto".

El PP, ha asegurado, está "simplemente defendiendo que hay una lectura del Estatuto que no se pliega a esas condiciones, que hay competencias que se pueden discutir, que sobre las competencias que quedan pendientes se puede discutir, pero nos tenemos que atener a lo que dice el Tribunal Constitucional".

Oyarzábal ha insistido en que lo que ayer se votó en el Senado es "simplemente no comprar el discurso nacionalista del Estatuto de Gernika, y defender que cuando hay competencias concurrentes nos atengamos a lo que dice el Constitucional". Además, ha dicho que "que antes de seguir con esa negociación de trasferencias, porque en ningún caso nos oponemos a que haya transferencias, como mínimo el Gobierno tiene que asegurarse de que se están cumpliendo los principios de cooperación y coordinación que fija el Tribunal Constitucional".

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tras destacar que el Estatuto "prácticamente está cumplido", ha reiterado que "sobre las competencias que hay discusión nos tenemos que atener a lo que diga el Tribunal Constitucional, y no a lo que diga el EBB".

"Cuando hay competencias concurrentes, la Comunidad Autónoma Vasca puede ejercer esas competencias, pero eso no significa que el Estado renuncie a ejercer también las que les corresponde porque muchas de ellas son compatibles", ha remarcado, para criticar que "la única pretensión de los nacionalistas es borrar la presencia del Estado en el País Vasco".

En su opinión, el PNV trató también ayer de "sacar los pies del tiesto" y "hacer una bronca" de este asunto, "simplemente para ocultar el escándalo de Osakidetza".

El senador popular ha asegurado que Euskadi tiene un autogobierno "prácticamente pleno", pero los nacionalistas "siempre han despreciado nuestro autogobierno". "Quien está tratando de desacreditar nuestro autogobierno es el PNV, que permanentemente pone en cuestión el Estatuto de Gernika y utiliza el supuesto traspaso de competencias como un arma arrojadiza entre los partidos".

Oyarzábal ha indicado que "las transferencias se hacen buscando acuerdos y consenso, y el nacionalismo siempre busca hacer de este asunto una batalla partidaria". "Se pueden reformar los estatutos y cambiar las leyes cuando se buscan acuerdos y se encuentran consensos, pero los nacionalistas no buscan ningún acuerdo ni ningún consenso para aumentar o reformar el autogobierno vasco, lo que buscan es un clima de confrontación con el resto de españoles", ha censurado.

Según ha criticado, la actitud del PNV en los últimos años ha sido "absolutamente desleal". En ese sentido, ha afirmado que "el mayor problema del autogobierno vasco, en este momento, es el PNV y su pacto con Bildu", mientras que en el PP "hemos defendido y estamos defendiendo el Concierto y el Estatuto con uñas y dientes, aquí y en España".