El pabellón de La Casilla, en Bilbao, se habilitará desde el viernes para recibir la vacuna de la gripe, sin cita previa

Archivo - Una persona se vacuna de la gripe - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón de La Casilla, en Bilbao, se habilitará desde este próximo viernes como vacunódromo contra la gripe, ofreciendo a todas las personas 15 puntos para vacunarse de esta enfermedad sin cita previa, en horario de 08.00 a 20.00 horas y de forma continuada durante 15 días.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en una comparecencia en Vitoria, junto a la vicerrectora del campus de Álava, Ixone Fernández de Labastida, la concejala de Salud, Ana López de Uralde, y el representante de asociación Contra el Cáncer, Gorka Orive, para presentar la incorporación del campus de Álava a la Red de Espacios Libres de Humo.

Según ha explicado Martínez, esta medida pretende adelantarse a la ola de contagios y dar facilidades a la vacunación para toda la población.

Osakidetza animó ayer a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe ante la previsión de que la curva de contagios pueda adelantarse, dado que en la última semana, especialmente en Bizkaia, se ha dado un "importante" incremento de casos.

Desde que el pasado 6 de octubre Osakidetza inició la campaña de vacunación antigripal, 202.015 personas han sido ya inmunizadas, y hay citadas 80.000 más para recibir el suero en los próximos días.

Osakidetza ha recordado la importancia de protegerse cuanto antes frente a estas enfermedades respiratorias, especialmente en personas vulnerables, que son las que mayores complicaciones pueden sufrir en caso de contagio.