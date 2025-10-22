El pabellón de La Casilla, en Bilbao, se habilitará desde el viernes para vacunar de la gripe a mayores de 14 años

Archivo - Una persona se vacuna de la gripe - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

El llamamiento a la vacunación, vía cita, está abierto ya a toda la población, no solamente a los grupos de riesgo

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza van a habilitar un espacio en Bilbao, concretamente en el pabellón de La Casilla, para vacunar a la población mayor de 14 años de Bizkaia frente a la gripe. Para acudir a este centro de vacunación no es necesario pedir cita previa.

Según ha informado la Consejería de Salud, el objetivo es acelerar la inmunización de las personas ante la previsión de que la incidencia de esta enfermedad respiratoria se adelante respecto a campañas anteriores, como han detectado los servicios de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud.

En la última semana los contagios se han multiplicado en Bizkaia en comparación con el mismo periodo de 2024. En este espacio también se ofrecerá la vacuna frente al Covid las personas mayores de 75 años que así lo deseen.

Este equipamiento se une así a las tareas de vacunación que ya se llevan a cabo mediante los recursos habituales, y que son principalmente los centros de salud de Atención Primaria. Estará disponible a partir de este viernes, 24 de octubre, en horario de 8.00 a 20.00 horas, todos los días de la semana, incluidos los fines de semana.

Todas las personas que deseen vacunarse podrán acudir directamente al lugar, sin necesidad de coger cita previa. Un equipo compuesto por 27 profesionales de Osakidetza (15 enfermeras, tres TCAE, tres celadores y seis auxiliares administrativos) trabajarán a dos turnos para responder a toda la demanda.

El Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que la vacuna es "la mejor herramienta" para prevenir esta enfermedad o, al menos, evitar complicaciones en la salud en caso de contagiarse del virus de la gripe. Por ello, han animado a vacunarse cuanto antes, al observarse que la curva de contagios podría adelantarse este año ante el aumento de casos detectados durante la última semana en Bizkaia, que es mayor si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Concretamente, en los hospitales, en la semana del 13 al 19 de octubre, que es la segunda semana desde el arranque, el 6 de octubre, de la campaña de este año, se observa un incremento significativo en el número de casos de gripe detectados (506) respecto a las campañas anteriores (166 en 2024 y 105 en 2023).

Si se tienen en cuenta el número acumulado de casos en las tres primeras semanas de campaña (1.120 casos), incluida la primera en la que se vacunó en residencias, es significativamente mayor a las dos campañas anteriores (410 en 2024 y 331 en 2023 en las tres primeras semanas), lo que sugiere un adelantamiento de la curva epidemiológica de casos.

ABIERTO A TODA LA POBLACIÓN

También el número de ingresos es mayor a los registrados en 2024 por estas fechas. Concretamente, en lo que va de campaña ha habido 131 ingresos en hospitales como consecuencia de la gripe, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta mediados de noviembre. Bizkaia presenta ahora la mayor incidencia con 74,35 casos por 100.000 habitantes, seguido por Gipuzkoa con 32,10 y Álava con 9,85.

Hasta el momento, Osakidetza ha inmunizado a un total de 202.000 personas frente a la gripe, y hay citadas 80.000 más para recibir el suero en los próximos días. Para coger cita, de manera habitual, se puede seguir llamando al centro de salud de referencia o hacerlo a través de la página web de Osakidetza. Ahora, el llamamiento a la vacunación está abierto ya a toda la población, no solamente a los grupos de riesgo.