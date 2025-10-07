La Padrera (Comillas), ganador de la II edición del Campeonato de Sopa de Pescado en San Sebastián Gastronomika

Borja Mier y Mónica Calderón, de La Pradera de Ruiseñada, Cantabria, ganadores del concurso de sopa de pescado de Gastronomika - SSGASTRONOMIKA

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Campeonato de Sopa de Pescado del congreso San Sebastián Gastronomika Euskadi-Basque Country, patrocinado por la Xunta de Galicia, ha proclamado a Borja Mier, de La Padrera en Ruiseñada (localidad del municipio cántabro de Comillas) como vencedor.

Su receta, "de lo más arriesgada", ha sido la mejor valorada por un jurado profesional y popular que ha disfrutado con las ocho recetas presentadas en un concurso que ha destacado por las muy diferentes interpretaciones que los cocineros han hecho de una "elaboración universal".

Vanessa Dosil Lago, responsable de internacionalización de mercados pesqueros en la Xunta de Galicia, ha formado parte del jurado junto a Aitor Arregi (Elkano, Getaria), Igor Arregi (Kaia-Kaipe, Getaria), Hilario Arbelaitz (quien fuera chef del Zuberoa en Oiartzun), Roser Torras, exdirectora de San Sebastian Gastronomika, y la periodista gastronómica Alexandra Sumasi.

Aitor Arregi ha incidido en que en la sopa "tiene que prevalecer el pescado, porque si no, es de marisco", al tiempo que ha explicado que se trata de una receta presente en todos los recetarios "si hay un mar o un río cerca, una receta transversal, pero que define un territorio y un tiempo, porque los descartes utilizados cambian dependiendo del lugar y la época".

"Hay cosas que no se pueden dejar nunca de hacer, porque es un legado que recibimos de nuestras madres, que ellas sí que tenían mérito por hacerlas con muchas más dificultades. Hoy representa esos sabores que no se pueden perder porque es la identidad de cada lugar. Se puede modernizar o enriquecer, pero nunca quedarnos sin esos sabores tan buenos que hemos disfrutado durante tantos años. Renovar, sí; pero sin olvidar", ha expuesto Hilario Arbelaitz.

Participaban en el concurso: Mikel Mayán (Asador Aldanondo, Donostia, Gipuzkoa), Carles Abellán (Bar Vint i Quatre, Barcelona), Enrique Murillo (Las Palmeras, Málaga), Fran Dorado Zapirain (Bilbao, Bizkaia), Borja Mier (La Pradera Ruiseñada, Comillas, Cantabria), Ruslan Businschi (Alcalde, Saint Jean de Luz, Francia), Alejandro Lista (Furancho Brasa Clandestina, A Coruña) y David Pérez (Ronquillo, Ramales de la Victoria, Cantabria).

Borja Mier, con una receta realizada con Mónica Calderón, ha presentado "una de las propuestas más atrevidas, porque su receta ha sido de lo más original", ya que la base de la sopa de pescado "son tres caldos".

"Hacemos un fumet, con congrio, y luego, aparte, hacemos una americana con nécora y lo ligamos con un poco de arroz para que le dé brillo. El tercero es una especie de marinera, con mejillones, con manteca picante y su perejil. Todo ello aromatizado con un coñac de Picos de Cabarierzo y un vino cántabro de fermentación en barrica. A los caldos también le hemos metido un poquito de apio y cilantro, y añadimos una espuma de erizo y unas migas de pastor con panceta Ibérica", ha detallado.