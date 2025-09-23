El Palacio Horcasitas de Balmaseda acoge la cuarta edición de 'Comercios de Bizkaia con cinco sentidos'

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Horcasitas de la localidad vizcaína de Balmaseda acogerá los próximos 3 y 4 de octubre la cuarta edición del evento 'Comercios de Bizkaia con Cinco Sentidos', organizado por la Confederación Empresarial del Comercio de Bizkaia (CECOBI) para "poner en valor el comercio de proximidad". Más de cuarenta comercios locales participarán en la iniciativa.

Tras su paso por Bilbao, Santurtzi y Getxo, 'Comercios de Bizkaia con Cinco Sentidos' llegará la próxima semana al Palacio Horcasitas de Balmaseda, que se convertirá en "un gran escaparate abierto a la ciudadanía".

En esta cuarta edición, más de 40 comercios locales "transformarán el histórico edificio en una auténtica calle comercial, con escaparates creados especialmente para la ocasión". Moda, gastronomía, decoración y "muchas más propuestas" se darán cita en este entorno, con entrada libre y gratuita y que ofrecerá sorteos, regalos y "sorpresas".

La iniciativa está impulsada por CECOBI en colaboración con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Balmaseda y la asociación de comercio local Balmadenda, con el objetivo de "dinamizar y visibilizar el comercio local, un sector que genera empleo, cohesión social y aporta vida a los municipios de Bizkaia", han explicado desde la patronal vizcaína de comercio.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar el 2 de octubre, con la participación de representantes institucionales y del sector del comercio vizcaíno. La apertura al público será los días 3 y 4 de octubre, en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Como novedad, esta edición contará con un 'escape room' interactivo gratuito, diseñado para que "las personas participantes descubran, jugando, las bondades de consumir en el comercio local". Estará disponible el viernes 3, tanto en horario de mañana como de tarde.