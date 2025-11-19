Palacio Miramar donostiarra acogerá la final del Campeonato de Pintxos, Banderillas y Cocina en Miniatura de Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Miramar de San Sebastián acogerá el próximo día 26 la final del Campeonato de Pintxos, Banderillas y Cocina en miniatura de Gipuzkoa, organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y del Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, los organizadores han informado de que la cita tendrá lugar a partir de las siete de la tarde. Además, han destacado que este certamen, que alcanza su quinta edición, "se ha consolidado como un punto de encuentro para profesionales y establecimientos que trabajan a diario en la defensa de la cultura del pintxo".

La iniciativa busca "promover la excelencia culinaria, impulsar la creatividad y dar mayor visibilidad al tejido hostelero guipuzcoano, reforzando el papel que desempeña como motor económico y cultural". Durante las últimas semanas, los establecimientos inscritos han recibido la visita del jurado en formato 'mystery shopper'; un proceso que ha permitido evaluar las propuestas en su contexto real de servicio.

Tras esta fase, han sido seleccionados 15 establecimientos finalistas, que presentarán un total de 22 creaciones: 11 propuestas de Cocina en Miniatura y 11 de Pintxo o Banderilla.

En la final, los participantes deberán preparar sus elaboraciones ante un jurado profesional compuesto por especialistas del ámbito gastronómico, periodistas y representantes del sector. El jurado otorgará dos distinciones -al Mejor Pintxo o Banderilla de Gipuzkoa 2025 y a la Mejor Propuesta de Cocina en Miniatura de Gipuzkoa 2025-, ambas dotadas con 1.000 euros.

La jornada concluirá con un cóctel y la ceremonia de entrega de premios, en un acto que reunirá a profesionales de la gastronomía, representantes institucionales, agentes del sector hostelero y medios de comunicación.