Paneles con textos e ilustraciones creados para las estaciones de Metro Bilbao se expondrán en Okendo de San Sebastián

Bazen Behin muestra ilustraciones y fragmentos de obras de escritores vascos en Okendo.

Paneles de gran formato con fragmentos de obras de reconocidos escritores e ilustradores vascos, creados para las estaciones de Metro Bilbao, se expondrán, del día 17 al 31 de diciembre, en la sala Okendo de San Sebastián.

La muestra, titulada 'Bazen behin' reúne piezas de gran formato creadas a partir de obras de reconocidos escritores vascos adaptadas a distintos estilos y edades.

Las piezas, "originales y repletas de imágenes coloridas, estimulan la imaginación con el propósito de atraer a los lectores", han explicado desde Donostia Kultura.

Gracias a esta iniciativa, en 2024 cada estación de metro de Bilbao mostró fragmentos de texto e ilustraciones en 20 paneles de gran formato. El objetivo de esta propuesta es "fomentar la lectura y, a la vez, reconocer la aportación de los escritores vascos que han trabajado en la literatura infantil y juvenil", según han explicado desde Donostia Kultura.

Se trata de una recopilación en colaboración con editoriales como Elkar, Denonartean, Pamiela, Kalandraka, la editorial educativa Ikaselkar o Ibaizabal.

Los textos utilizados para estas obras provienen de libros de Antonio Rubio, Xabier Olaso, Amaia Egidazu, Nerea Ibarzabal, Anastasia Atutxa, Josu Goiko, Alaine Agirre, Usue Egia, Miren Agur Meabe, Garazi Albizua, Txabi Arnal, Paddy Rekalde, Yolanda Arrieta Malaxetxebarria, Miren Amuriza, Iñigo Astiz, Irati Bediaga, Gaizka Arostegi y Maribel Aiertza.

Las ilustraciones han sido elaboradas por Óscar Villán, Amaia Egidazu, Higinia Garay, Ima Mendiola, Juan Roller, Irrimarra, Usue Egia, Maite Gurrutxaga, Garazi Albizua, Belatz, Alex Orbe, Enrique Morente, Julen Tokero, Mikel Valverde, Iban Izagirre, Aitziber Alonso y Eider Eibar.

Además, en la entrada a la sala se podrá ver un mural hecho a mano por Aitziber Alonso, una de las ilustradoras de la colección. Asimismo, un código QR podrá facilitar el préstamo bibliotecario del ejemplar en cualquier biblioteca de Donostia Kultura fomentando así que el visitante pueda disfrutar de la lectura libro en su hogar.