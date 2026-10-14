Paralizado temporalmente el desahucio de una familia del barrio donostiarra de Egia, previsto para el lunes

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de vivienda Saretxe ha informado de que se ha paralizado el desahucio de una familia del barrio donostiarra de Egia, con dos menores de ocho y diez años a su cargo, previsto para el lunes a las ocho de la mañana. Según ha explicado, el lanzamiento se ha paralizado durante dos meses para proceder al análisis de la situación de esta familia y lograr el informe de vulnerabilidad.

La portavoz de Saretxe, Noa Goikoetxea, en declaraciones a Radio Euskadi, ha explicado que el sindicato ha conseguido paralizar el desahucio "solo por dos meses, mientras estudian la situación", aunque ha considerado que se trata de una "buena noticia".

De este modo, ha valorado que este aplazamiento va a permitir a Saretxe "seguir trabajando en sentido de poder negociar con la propiedad y parar de manera definitiva este desahucio". Según ha señalado, el último objetivo es que esta familia "consiga un nuevo contrato y se pueda quedar en la casa en la que están hoy en día".

La familia, de seis personas, entre ellas dos niños de 10 y 8 años, iba a ser desahuciada el próximo lunes, tras siete años en la misma casa.

Desde el sindicato habían señalado que los ingresos de esta familia "son muy escasos", porque "uno de los padres sufrió un accidente laboral, ha sufrido intervenciones quirúrgicas, y aún está en rehabilitación" y, además, residen dos menores y sus abuelos, "en situación de vulnerabilidad".

Saretxe explicaba este pasado martes que "han buscado alquiler, pero en Donostia es imposible encontrar nada, y si se ejecuta el desahucio, el lunes estarán en la calle", tras "dos meses impagados en 2024 en siete años". En ese sentido, reclamaba que se conceda a esta familia Certificado de Vulnerabilidad para que "según el Real Decreto 29/2026 o Maricarmen se active la defensa" antidesahucios.