Rechazadas las enmiendas de totalidad a las cuentas vascas que siguen su tramitación

El Pleno ha debatido este martes las enmiendas de la oposoción a las cuentas vascas - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han rechazado este martes, gracias a la mayoría absoluta que suman en el Parlamento Vasco, las enmiendas de totalidad presentadas por EH Bildu, PP, Sumar y Vox al proyecto presupuestario de 2026, en un debate en el que la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno se han cruzado reproches mutuos respecto a la "falta de voluntad" de acuerdo sobre las cuentas.

Las cuentas autonómicas continuarán así su tramitación en el Parlamento Vasco, donde a partir de ahora se debatirán las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto presupuestario para el próximo año, que será aprobado definitivamente el 23 de diciembre.

Las enmiendas de totalidad de EH Bildu, PP, Sumar y Vox, que se han votado de forma conjunta, han sido rechazadas con los 39 votos de PNV y el PSE-EE, frente a los 35 votos a favor de las cuatro formaciones de la oposición.

En el transcurso del debate, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha subrayado que este "no es un presupuesto expansivo", puesto que el crecimiento "real" respecto a las cuentas de este año apenas es de "un 1,9%".

"VAMOS A TENER DIFICULTADES"

Además, ha advertido de que "teniendo en consideración el contexto socioeconómico, si no se realizan cambios en profundidad en lo que respecta a las cuentas públicas, en los próximos años vamos a tener dificultades para mantener la calidad de los servicios públicos".

Por su parte, el parlamentario y presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que las cuentas contemplan un incremento presupuestario "del 10%", que se realiza --según ha dicho-- "a costa de a los que les va mal".

Esto --ha denunciado-- evidencia que no se trata de un proyecto "equilibrado", que se basa en una apuesta por "crecer por encima de la economía real" recurriendo al "incremento de los impuestos y de la deuda".

"SIN RUMBO"

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha asegurado que estos son unos presupuestos "sin rumbo", en los que "se habla de crecimiento pero no de redistribución de la riqueza". "Se trata de un proyecto que renuncia cambiar nada y que condena a este país a seguir atrapado en las mismas desigualdades de siempre", ha denunciado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que este proyecto "representa un modelo ideológica y perfectamente alineado con el nacionalismo gobernante", en el que el PSE-EE "se mimetiza a modo de camaleón político adaptándose y aceptando todo lo que se le ponga por delante".

