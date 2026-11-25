La Cámara autonómica se ha vuelto a sumar este año a la conmemoración del 25 de noviembre - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco celebrará el 15 de diciembre una jornada de reflexión sobre la violencia machista en el ámbito político, en la analizará los obstáculos que encuentran las mujeres en el ejercicio de sus responsabilidades, así como los estereotipos, las dinámicas de desvalorización y las relaciones de poder que condicionan su participación y liderazgo.

La Cámara autonómica se ha vuelto a sumar este año a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ha reafirmado su compromiso con la prevención y la erradicación de todas las formas de maltrato machista.

Con motivo de esta jornada, ha instalado el punto lila en la sede parlamentaria y, al anochecer, iluminará de morado el edificio, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Tal como ha destacadi, el punto lila es un símbolo de rechazo a la violencia contra las mujeres y su exhibición pública representa un compromiso activo frente a esta violencia y una llamada a la implicación de toda la sociedad para combatirla.

Este año, la campaña impulsada por Emakunde, las diputaciones forales y Eudel lleva por lema "Ante la violencia machista, tu lugar importa". La iniciativa pretende alentar a la ciudadanía a posicionarse ante cualquier manifestación de violencia machista que presencie o intuya, y a promover una respuesta colectiva frente a ella.

La campaña subraya que ante la violencia machista no existe un lugar neutral. La actitud y la respuesta de cada persona pueden marcar la diferencia, por lo que anima a construir una comunidad que acompañe y apoye a las mujeres que sufren violencia y que asuma un papel activo en la construcción de una sociedad libre de violencia machista.

En el marco de las actividades vinculadas al 25 de noviembre, el Parlamento Vasco celebrará el 15 de diciembre una jornada de reflexión sobre la violencia machista contra las mujeres en el ámbito político.

La iniciativa se enmarca en los compromisos del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 2023-2027 de la Cámara y tiene como objetivo visibilizar las desigualdades y las distintas manifestaciones de esta violencia en los espacios de participación y representación política.

La jornada abordará especialmente las formas de violencia simbólica y psicológica que, con frecuencia, permanecen invisibilizadas o normalizadas.

OBSTÁCULOS Y ESTEREOTIPOS

A partir de investigaciones sobre las experiencias y trayectorias de las mujeres políticas, se analizarán los obstáculos que encuentran en el ejercicio de sus responsabilidades, así como los estereotipos, las dinámicas de desvalorización y las relaciones de poder que condicionan su participación y liderazgo.

La intervención de Laura Lucía Suárez Monroy, investigadora de Sinnergiak Social Innovation (EHU-Euskampus), abordará las experiencias de las mujeres y las violencias machistas en el ámbito político