Parlamento vasco celebrará el 17 de junio pleno monográfico sobre el encarecimiento de la vida por la guerra de Irán

Pelno del Parlamento vasco - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco celebrará el próximo 17 de junio un pleno monográfico para abordar el encarecimiento de la vida, la necesidad de garantizar los servicios públicos y "la seguridad vital de la gente" en el actual contexto socioeconómico "convulso" que se ha generado por la guerra en Oriente Próximo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. EH Bildu solicitó que se celebrara antes del verano para incorporar las medidas al Presupuesto de 2027.

El líder de la formación soberanista en la Cámara vasca, Pello Otxandiano, registró el pasado 26 de marzo su petición de pleno monográfico con la pretensión de que se adopten medidas que "garanticen la seguridad vital de las personas y las economías domésticas" al considerar que las consecuencias de la guerra "no van a ser coyunturales".

Para Otxandiano, "es el momento de repensar qué políticas públicas hay que poner en marcha" y abordar "una reflexión en profundidad, para garantizar la estabilidad y la seguridad vital de las personas" en este contexto socioeconómico "complejo".

CRISIS DE LA VIVIENDA Y LOS CUIDADOS

También cree que se debe abordar cómo hacer frente a "dos crisis que están generando una fractura social en la sociedad, como las de la vivienda y la crisis de los cuidados".

A su juicio, "para hacer frente al contexto de la guerra", hay que "proteger y fomentar a la industria" y, en este sentido, ha considerado que el escudo industrial presentado por el Gobierno Vasco "no es de mil millones", ya que, dentro de esta cantidad, el Ejecutivo ha presentado algunos proyectos que "ya estaban en marcha y anunciados, incluso más de una vez algunos de ellos". Según sus cuentas, básicamente "hay 250 millones que son nuevos, la mayoría en avales".