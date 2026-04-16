El Parlamento Vasco condena el crimen de Amaia, a manos supuestamente de su pareja, el pasado 1 de abril en Basauri

Pleno de la Cámara autonómica - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una declaración institucional de condena por la muerte de Amaia, la mujer asesinada el pasado 1 de abril en Basauri (Bizkaia), presuntamente a manos de su pareja.

A través de esta declaración, la Cámara muestra su condena y rechazo por la muerte de Amaia, de la que recuerda que ha sido "víctima de otro presunto episodio de violencia contra las mujeres". Además, el Parlamento expresa su "apoyo y condolencias" a los familiares y personas allegadas a la víctima.

A través de esta declaración, el Parlamento Vasco condena esta muerte, así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual. "Entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres", añade.

A su vez, la Cámara autonómica anima a la ciudadanía a "adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y hombres".

Por otra parte, insta a las instituciones a desarrollar planes integrales "dotados de los recursos necesarios para lograr su definitiva desaparición, de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres, y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida a Amaia".