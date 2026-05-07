El Parlamento Vasco guarda un minuto de silencio en recuerdo de Carlos Garaikoetxea

Archivo - Minuto de silencio por la muerte de Carlos Garaikoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Vasco ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este pasado lunes a los 87 años de edad.

A las 9.30 horas de este jueves, la presidenta de la Cámara autonómica, Bakartxo Tejeria, ha pedido a los parlamentarios que mantuvieran un minuto de silencio en homenaje al primer lehendakari de la democracia. Los representantes parlamentarios se han levantado y se han mantenido en pie, ante sus escaños, hasta que ha concluido el tiempo.

Carlos Garaikoetxea, lehendakari de Euskadi entre 1980 y 1985, falleció este pasado lunes en Pamplona, a los 87 años, como consecuencia de un infarto.