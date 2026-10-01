Parlamento Vasco pide integrar el nombre de José Antonio Agirre, el primer lehendakari, al Aeropuerto de Loiu

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta a instituciones vascas que participan en el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado a integrar el nombre de José Antonio Agirre, el primer lehendakari del Gobierno Vasco, al Aeropuerto de Loiu (Bizkaia).

La enmienda se ha aprobado este jueves en el pleno de la Cámara Vasca con los votos a favor de PNV, PSE y EH Bildu, la abstención de Sumar y PP, y el voto en contra de VOX. Durante el pleno se ha debatido una proposición no de ley, a propuesta de EH Bildu, para incluir el nombre de Aguirre en la denominación oficial del Aeropuerto de Bilbao.

La propuesta de EH Bildu ha instado al Gobierno español y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a que, en coordinación con Aena y las instituciones vascas afectadas, inicien los trámites necesarios para incluir este reconocimiento al primer lehendakari.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha defendido que su propuesta va "más allá de un homenaje", y ha reconocido que una denominación pública "no cambia por sí misma una sociedad, pero sí puede expresar qué referencias quiere reconocer esa sociedad y qué relato institucional quiere proyectar hacia el mundo".

Por eso, ha pedido "traer la actitud política de Aguirre a nuestros tiempos", lo que según Otxandiano consiste en "defender la democracia cuando está amenazada, construir espacios de colaboración entre diferentes y entender el autogobierno como herramienta para mejorar las condiciones de vida de este país y gobernar el futuro".

PEDIR EL CAMBIO AL ÓRGANO BILATERAL

Por su parte, la enmienda aprobada ha propuesto que la petición para incluir a Aguirre en la denominación oficial, "manteniendo la identificación geográfica del aeropuerto", se realice en el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi Estado "porque es ahí donde tiene que decidirse".

Asimismo, ha pedido que el Parlamento Vasco reconozca y ensalce la trayectoria del primer Gobierno Vasco, presidido por Aguirre, "como ejemplo de pluralidad y entendimiento entre diferentes, de defensa del autogobierno vasco, la democracia, la libertad y la justicia social". La enmienda también ha destacado su "apuesta decidida por la paz y la condena de todo tipo de violencia".

En ese sentido, el parlamentario del PNV Joseba Díez Antxustegi ha defendido la campaña del ejecutivo autonómico para reivindicar los principios de ese Gobierno en su 90 aniversario, y ha hecho hincapié en hacer pedagogía de este tema, sobre todo entre la juventud. "Hay que traer esos valores a la actualidad, tomarlos como sociedad para poder responder a los retos actuales", ha añadido.

En la misma línea que el PNV, la parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha puesto en valor que la enmienda no solo ensalza a Aguirre, sino que pone el foco en el primer ejecutivo de Euskadi en su conjunto. Además, ha hecho hincapié en el reconocimiento a las formaciones políticas y sindicales que estuvieron presentes en dicho gobierno.

EVITAR USO PARTIDISTA

Sin embargo, el parlamentario del PP Santiago López ha explicado que, aunque apoya el reconocimiento al lehendakari, su grupo no va a respeldar "una enmienda que pretende aparentar una gran diferencia política para terminar siguiendo exactamente el mismo camino que Bildu ha marcado". Asimismo, ha acusado a la coalición soberanista de "apropiarse de una figura que no pertenece a su tradición política, entrar en el espacio simbólico del PNV y presentarse como heredero natural del nacionalismo vasco".

Por su parte, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, ha argumentado que está a favor del reconocimiento de la figura de Aguirre, pero ha pedido que este 90 aniversario "no se convierta en la utilización partidista de esa figura". Por eso, ha apostado por recuperar "a quienes han quedado fuera del relato" como a los socialistas, a los republicanos,a Acción Nacionalista Vasca, a los comunistas, a la CNT y sobre todo los milicianos y los gudaris.

Sin embargo, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que no apoyarán dar nombre "a quien hizo de la ruptura de España su seña de identidad". Por eso, ha criticado que PNV y EH Bildu oculten episodios de su pasado como "condenar a la pena capital de al menos una veintena de enemigos de su causa" y colaborar con Estados Unidos "para hacer todo lo que pudiera contra España desde el exilio".