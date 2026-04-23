El Parlamento Vasco rechaza una iniciativa de Vox sobre la "prioridad nacional" para el acceso a los servicios públicos

Pleno en el Parlamento Vasco - EUSKO LEGEBILTZARRA

VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox que defendía la aplicación del criterio de "prioridad nacional" para el acceso a los servicios públicos, que ha recibido 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar), y solo ha sido apoyada por la única representante del grupo proponente en la Cámara, mientras que el PP se ha abstenido.

El rechazo de esta proposición no de ley se produce después de que una moción similar de Vox fuera rechazada este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en el que --al igual que en la Cámara vasca-- esta iniciativa solo fue apoyada por el propio grupo proponente.

La proposición no de ley de Vox registrada en el Parlamento Vasco defendía "la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos", y reclamaba "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles".

Tampoco ha salido adelante una enmienda de totalidad del PP --que en este caso sí ha sido apoyada por Vox--, que instaba al Gobierno de España a "planificar y desarrollar una verdadera política migratoria, en coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea, vinculada a las necesidades o situación del mercado laboral". El texto ha sido rechazado al recibir los 65 votos en contra de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar.

El objetivo --añadía la enmienda-- sería "garantizar no solo la integración social y laboral del migrante, sino también la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones laborales y sociales que las de los españoles para todos aquellos extranjeros que vivan y trabajen legalmente en España, en los términos previstos en las leyes".

El resto de los grupos del Parlamento --al igual que ocurre con todas las iniciativas registradas por Vox-- no ha presentado enmiendas ni intervenido en el debate.