El Parlamento Vasco se suma al luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Las banderas del Parlamento Vasco ondearán a media en señal de duelo - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco se ha sumado este jueves suma al luto oficial decretado por el Gobierno de España en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Las banderas del Parlamento Vasco ondearán a media en señal de duelo, hasta las 24.00 horas de este próximo sábado, en cumplimiento del Real Decreto 949/2026, de 28 de octubre, por el que se declara luto oficial por este siniestro.

La Cámara ya expresó su pesar por las víctimas del accidente con un minuto de silencio durante el pleno monográfico sobre seguridad que celebró este pasado miércoles.